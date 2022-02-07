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07/02/2022

連微軟、亞馬遜都想投資！為遊戲玩家而生的Discord，為何能坐享疫情紅利？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

 　　窮，幾乎成了這代年輕人自我認知的一種共識。

 

　　在社交平台上，關於「窮」、「沒錢」、「月光」、「沒存款」的話題總是能迅速引起共鳴；在互聯網上，一個人炫富會被嘲，而與之對應的「喊窮」則是一種人人具備的自由和政治正確。

 

　　因此，儘管「窮」成了這個時代最重的「病」，「賺錢」成了這代人最大的信仰。

 

　　無論成功或不成功、有錢或者沒錢、財富自由或者財富不自由，都容易陷入意義的匱乏感和缺錢的慌張中。對此，有一部分人選擇了「用消費追尋自我」，花錢買快樂、花錢找自我認同。比如為網絡遊戲、虛戀擬人，在虛擬世界中獲得現實世界中無法得到的「人生體驗」、「名利地位」和「感情聯結」。

 

　　人窮，心也窮。

 

　　「日本趨勢預測大師」《下流社會》作者三浦展對此的解釋是：人們對物質的需求愈來愈弱，對人際關係的相對充實感的需求卻愈來愈強，物質在人們的眼裡只不過是創造人際關係的手段。

 

　　盡享去年疫情紅利的語音社交軟體，不止是ZoomClubhouse這些當紅炸子雞，深受Z世代喜愛的Discord

 

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　總部位於加州三藩市的Discord，絕對坐收這兩年疫情大環境的經濟紅利，其推出的免費服務允許使用者通過視頻、語音和文字等方式進行交流，在遊戲玩家中極受歡迎。目前Discord的月活躍用戶數已經超過了1.6億，並且隨著時間有增無減。

 

　　而在6年前，Discord剛成立的時候，其實定位很簡單，那就是做一款服務於遊戲玩家的實用軟體。

 

　　疫情爆發以來，Discord每月的活躍用戶數持續大幅上升，20216月達到1億。而根據202112月公布的資料，Discord月活躍使用者又增長40% 來到1.5億人，平台上的聊天群數量總數達到670萬個。

 

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　流量打造了更大的知名度，Discord今年對外宣稱，他們將跨出遊戲領域，像開始向SnapChatTwitter靠攏，成為所有互聯網用戶的社交平台，打造一個能和朋友或陌生人閒聊的主打社交的場所。

 

　　這款App最開始是玩家們用來聊天、語音、視頻通話的軟體，隨後在其他多個領域開始流行，包括家庭通話、學習小組、遠端上課、園藝愛好、球鞋迷交流等等。

 

（圖片由作者提供）

 

　　在美國16 - 64歲互聯網用戶中，42%的人群在2020年在經常使用Discord18%的美國互聯網使用者每天都會使用Discord。年齡介於1624歲之間的年輕Discord用戶活躍度更高，占比32%，也就是說，Discord擁有絕對龐大的Z世代用戶群。Discord用戶，會自主使用許多不同類型的設備玩遊戲，願意為付費遊戲、F2P遊戲和訂閱服務花錢。

 

　　Discord在遊戲界的社交地位，隨著用戶累計的水漲船高。隨之而來的是各個科技巨頭的虎視眈眈，微軟、Epic、亞馬遜等巨頭公司都曾考慮過收購或投資Discord，出價150億至180億美元。

 

（圖片由作者提供）

 

　　150億美元的估值，對於一款成立6年的遊戲社交APP而言已經是一種新的境界。去年，Discord曾坦言他們目前尚未獲利，目前也未公佈財務報告，而外界估計其2020年營收約為1.3億美元。

 

　　Discord在年輕人、NFT圈中超火，雖然火不過Tiktok，但從微軟眼裡來看，值得上1/3TikTok

 

　　作為一款主要針對遊戲玩家的即時語音工具，因為疫情原因，工作學習都逐漸轉向線上，Discord著實吃到了一波紅利，一躍成為社交網路中的不可忽視的新晉網紅。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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