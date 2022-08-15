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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

15/08/2022

CTO守本分就輸了！弄懂一個「IT佬」的重要性！影響力不亞於CEO？「阿里巴巴」程立是好例子！

#數碼營銷 #科技 #IT佬 #CTO #Chief Technology Officer #首席技術長 #技術總監 #商業模式 #數碼 #阿里巴巴 #程立 #亞馬遜 #Jeff Bezos #IT
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　在這個年代，每一間公司都應該是一間科技公司，而每一間公司都要都需要一個IT佬，一個CTO。


　　CTO是Chief Technology Officer的縮寫，翻作「首席技術長」或「技術總監」，是指公司中負責技術面（如軟硬體開發）的最高負責人，跟CIO（Chief Information Officer）「首席資訊長」的職責不太一樣。CIO掌握的是資訊管理層面，擅長公司營運管理而非開發技術。


　　一個好的CTO，影響的不只是科技，更是商業模式，因為商業和技術本來就應該共同進化，在進化的過程中，兩者需要互動、融合、連結。

 


（圖片由作者提供）


（圖片由作者提供）


　　一個好的CTO 是影響組織未來走向的人，影響力不亞於CEO。不單單要掌握公司發展的方向及路徑，更要懂得市場脈搏和科技進程，並具備擬定策略的能力，能分析未來、規劃藍圖，無論對上對下，都能夠清楚溝通和協同，甚至在組織變動時，更加能夠擔任掌舵的角色。


　　核心的戰場是甚麼？未來是甚麼？關鍵的路徑是甚麼？這就是CTO的職責。


　　一個好的CTO怎樣改變一間公司呢，我的好朋友Kenny老闆旗下的數碼廣告公司Fimmick就是一個最佳的案例。

 


 （圖片由作者提供）


　　當年這間公司的崛起，外行人完全不了解，此人既非廣告人，也非Marketer，為甚麼在短短幾年成為香港數一數二的數字推廣公司？ Kenny老闆其實是一個IT人。


　　全球的網絡龍頭企業例如：亞馬遜、Facebook、騰訊、微軟等等均設有CTO，以阿里巴巴為例，目前的集團CTO程立是建立支付寶、螞蟻金服兩大阿里巴巴集團金融服務體系的關鍵人物，今年他更帶動阿里巴巴轉型雲端服務。


　　程立加入阿里巴巴集團前，歷任以下職務：2014年至2019年任螞蟻集團CTO、2018年至2019年兼任螞蟻集團國際事業群首席運營官、2007年至2014年任支付寶首席架構師、2005年至2007年任支付寶開發工程師。於2005年加入支付寶之前，程立為上海交通大學計算機系的博士研究生。

 

 


（圖片由作者提供）


　　當2000年網絡泡沫爆裂時，當年的亞馬遜市值一度蒸發九成，但Jeff Bezos所做的，卻是持續在低谷做建設，例如當時由於大量網絡公司倒閉，亞馬遜洽購大量通訊設備，成為日後發展龐大購物電商平台、物流系統和雲端服務的基礎。


　　接著亞馬遜在2001年開始啟動倉儲和客服中心的資源整合，升級當時物流中心管理電腦系統，當時改用了了Linus作業系統，就讓技術相關成本下降超過20%，節省過千萬美元，背後也是IT。

 


（圖片由作者提供）


　　後疫情年代，這也是個沒有完美答案的年代，戰局可能在瞬間轉換，敵人也不知從何以來，如同人生，人們習慣在網絡上生存、開會、購物、投資、理財、消費、交友、娛樂。放眼金融財經世界，保險有InsuTech、房地產有PropTech、金融有FinTech，我們如何又如何找CTO呢？


　　必須打破慣性，面對不確定，主動尋找人才，唯有如此，才能夠大膽地連結，勇敢地生存，走出個未來。


　　其實多年來沿用的策略是「一路向東」，由立陶宛、愛沙尼亞，去到烏克蘭，簡直是平靚正，如果講女仔嘅話，直程係樣靚身材正。

 


（圖片由作者提供）

 

 

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