策動全國打造「比特幣之城」！信用評級即跌至垃圾級？薩爾瓦多總統究竟在打甚麼算盤？

治理國家絕對不能有賭一把的心態。

去年9月，比特幣一度炒到逼近69,000美元，以太幣也拉升至3,645美元，那個時候，全球炒作虛擬貨幣，馬斯克更是帶頭炒作，除了支持用比特幣買特斯拉的車子，也推出狗狗幣，全世界圈幣風潮達到最高點。

這個時候，年僅41歲的薩爾瓦多總統Nayib Bukele跳進來，在Twitter上Show出他以個人150萬美元買入80枚比特幣，也宣布比特幣為薩爾瓦多的國幣（法定貨幣），成為世界上第一個宣布將正式把比特幣作為合法貨幣的國家，總共買入1.05億美元的比特幣。

同時，他也選擇一處有地熱的地方，宣布建立「比特幣之城」，歡迎全球挖礦業者到薩爾瓦多來投資。

（圖片由作者提供）

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消息一出，舉世嘩然。世界銀行、國際貨幣基金組織紛紛發出警告表示擔憂，國際三大信用評級機構之一的惠譽國際，將薩爾瓦多的評級下調至垃圾級。

薩爾瓦多位於中美洲北部，是中美洲北部的一個沿海小國，國土面積只有2.1萬平方公里，經濟以農業為主，工業基礎薄弱，擁有650萬左右的人口，是中美面積最小、人口最為密集的國家。

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提及薩爾瓦多，最為人熟知的標籤是「火山」「黑幫」和「貧窮」。2001年，薩爾瓦多貨幣體系崩塌，央行不再發行主權貨幣「科朗」，改用美元為法定貨幣。由於境內多火山，這個國家又被稱為「火山之國」。

除了將比特幣作為新的法定貨幣外，布克萊還宣布計劃在火山底部建造一個比特幣城，資金全部來自比特幣。

如果以8月19日收市的21,395美元來算，薩爾瓦多用國家錢買進的比特幣已經賠掉六成。

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眾所周知，比特幣的價格具有極高的不確定性和不可預測性。比特幣作為一種價值儲存的手段，但價格卻取決於國際市場上的交易，這導致國家金融市場非常容易受到主權之外的因素影響。

但這些絲毫沒有影響布克爾總統以舉國之力炒幣的興致。宣布法幣化當日，布克爾就率先購買了價值1,000萬美元的比特幣，之後陸續追加了10次。目前共購入2,301枚比特幣，持倉總價值超過1億美元，而薩爾瓦多去年的人均GDP僅4,400美元。

是甚麼令這名總統如此瘋狂？

此前在接受一檔視頻欄目採訪時，布克爾總統談及了出台《比特幣法案》的原因：在《比特幣法案》通過的三個月前，美國總統拜登簽署了國會兩院通過的1.9萬億美元經濟刺激法案。2020年3月到2021年3月的一年間，美國財政刺激資金總量達到5萬億美元。

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美元大放水對薩爾瓦多經濟造成了傷害。總統認為，由於失去主權貨幣，國家經濟受美元牽制，失去金融主權的薩爾瓦多難以調整經濟。

而採用比特幣作為法定貨幣，可促進國民經濟與美元脫鈎。此外，海外匯款是薩爾瓦多經濟的重要支柱，約佔GDP的20%。採用P2P的加密貨幣匯款可節約高達30%的銀行轉賬手續費。

如果世界上1%的比特幣投資於薩爾瓦多，就將拉動GDP增長25%。

但也有專家認為，布克爾的算盤或許不在這裏，他不是「經濟學家」而是「營銷大師」。布克爾出生在一個商人家庭，研究廣告營銷出身的他深知「噱頭」在互聯網時代的重要性。

得益於他的「劍走偏鋒」，這個無人問津的中美洲小國現在被冠以「比特幣之國」的稱號，每一次總統發Twitter宣布購買比特幣，都引得西方大量媒體報道分析。

自去年9月以來，薩爾瓦多旅遊業增長了30%，愈來愈多的外國人想要看看，這個「世界上第一個以比特幣為法定貨幣的國家」究竟長甚麼樣。

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