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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

05/09/2022

「價值投資」已過時！想得天下就要破壞舊經濟？不只Uber、Airbnb，連「細摩」都踩入旅遊界搶錢！

#數碼營銷 #創科 #舊經濟 #投資 #數據 #價值投資 #旅遊業 #媒體 #摩根大通 #細摩 #JP Morgan
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　我們現在談論旅行，其實是在說新創產業、共享經濟、廉價航空、新創工具、KOL達人、生活內容。移動時代來了，旅行方式和旅行產業和過去大不相同，疫情三年，隨時都想去旅行。

 

　　《華爾街日報》7 月 30 日寫道，JP Morgan摩根大通（「細摩」）正在整合自己的全方位服務旅遊業務。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　「細摩」已經收購了一個預訂系統、一家餐廳評論公司和一家豪華旅行社。它還建立了自己的機場休息室，並聘請了數千名旅行社，並且還將推出一個新網站。

 

　　隨著旅遊業對銀行和信用卡發卡機構變得愈來愈重要，這一切跨界搶錢都在發生。

 

　　《Wall Street Journal》的報道稱，摩根大通高管認為，該銀行可能會在2025 年獲得 150 億美元的訂單，這將是最近收購前處理的五倍。根據 Travel Weekly 的統計數據，根據 2021 年的數量，這將使其成為該國第三大旅行社。報告指出，這仍遠小於兩大旅行社的母公司 Booking.com 和 Expedia，這兩家公司的管理資產均超過 700 億美元。

 

　　「細摩」近年已經在旅遊領域取得了重大進展，於 2020 年 12 月收購了 cxLoyalty Group Holdings 的全球忠誠度部門。這筆交易包括 cxLoyalty 的全方位服務旅行社，以及技術平台、禮品卡、商品和積分銀行業務。

 

　　其目標是將旅遊客戶變成終身大通粉絲，他們將在銀行消費更多，其信用卡可以讓客戶積累旅遊獎勵，並通過銀行的 Ultimate Rewards 預訂網站兌現。

 

　　移動世代的人們不是在旅行的路上，就是在收集旅行資訊，搶奪便宜機票，過去的人們出國必須長期審慎規劃，現在的人們非常彈性具備行動力：也許為了去邁阿密看一場比賽，跟著去日本品嘗米芝蓮餐廳，或者只是因為某個午夜幸運的搶到超便宜的紐約來回機票。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　其經驗豐富的旅行顧問為其客戶提供了更好的旅行預訂，而高端客戶及企業需要人性化，而不是人工智能。

 

　　旅行不再只能跟著團進團出的大眾旅遊方式，或者草莽探險式的勇往直前，愈來愈多的旅行內容訂製服務滿足了刁鑽旅人的胃口，Airbnb（空房住宿）和Couchsurfing（沙發住宿）的共享經濟模式，打破旅行者和住房提供者的既定關係，從買賣行為轉成同好伙伴。

 

　　這個時代最重要的旅行伙伴，是信用卡加上萬能導遊。

 

　　厲害的旅行者會跟你說，只要能上網，一支手機或一台筆電就能夠環遊世界，只要你知道如何運用各式各樣的數位工具。因為人們太喜愛旅行，跨界創意多到你無法想像，一起來瞧瞧吧！

 

（圖片由作者提供）

 

　　世界的未來不在我們所熟知的舊世界上，而是許多名不見經傳的高科技、服務業、數據以及媒體產業等新世界公司會跨界搶錢。

 

　過去二十年，得天下者多數是破壞加上壟斷，Facebook、Apple、Google、Amazon壟斷了資訊，將技術深挖到最好，並對舊秩序、舊經濟展開破壞。Uber吃掉的士行業、Airbnb震撼酒店業、OTA摧毀旅遊業、Amazon重創百貨及零售，PayPal取代了現金，贏家通吃，所向披靡，攻佔全球，定義未來。

 

　　如果只會墨守成規地根據價值投資，當然賺不到甚麼錢，那種老套的「價值投資法」，好像在目前的投資世界已經不適用了。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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