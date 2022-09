人類藝術家輸給了AI？面對「強者更強」的產業，僅兩國有足夠人才和資金作對決？

我們在7月到8月期間,請了兩個Intern,分別是來自牛津大學和帝國大學,其中一人還是IT高手,專攻人工智慧,興趣多樣化,對於設計及美學更加有很高的造詣,不斷和我們分享AI畫作。

這年代,人工智慧已經可以全面取代一切重複性的工作,註定顛覆世界,帶來前所未有的經濟失衡,甚至改變全球權力格局,且不可避免的會對就業造成衝擊,超乎想像的職缺都可能被AI取代,改變世界經濟政治。

(圖片由作者提供)

風險投資家李開復認為,未來十年,人工智慧將以各種方式幫助企業和組織更加高效地開展工作,由此引發的變革浪潮即將來臨。

李開復博士是創新工場(Sinovation Ventures)的董事長兼CEO,也是《AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order》一書的作者。

預判未來15年內AI將取代50%的工作,無論白領、藍領都受衝擊;AI襲捲全球將引發失業潮,並使貧富差距更擴大。教育體制也必須以創意培養為主,不能侷限在死背記憶的老路,在記憶方面沒人比得過AI。

而人工智慧是「強者更強」的產業,最終只有中美兩國有足夠人才和資金作對決。大部分人工智慧所創造的財富,會流入美國和中國。

(圖片由作者提供)

在市場營銷或銷售工作中,我們可以用人工智慧技術來決定在郵件中使用哪些內容和措辭來提高閱讀量和反饋率。

在財務工作中,人工智慧技術可以用來自動審核歸檔的費用報告,並將其發送給管理人員審批,然後轉發下去。

所以說,人工智慧可以完成很多不同的任務,但這些任務都是以數據為基礎、以深度學習為演算法來運行的。

這幾個月的時間,DALL·E 2、Stable Diffusion、Mid Journey 等AI繪畫工具突然帶領了一波爆發式的創作,帶來了無數精美的藝術繪畫作品,創作界一片熱鬧。

當我們對於AI 繪畫的印象還停留在僅僅只是畫個人像時,AI的畫技卻在不知不覺中在飛快提高著。

最新的AI製圖生成器-Mid Journey,輸入關鍵字即可生成專業業界等級的畫作,這麼強大的工具,對設計師而言,究竟是利是弊?

(圖片由作者提供)

(圖片由作者提供)

現在去Google隨手用關鍵字一搜,就能夠找到大量AI繪製的精美圖片,其中絕大部分用來當個手機壁紙、電腦桌面綽綽有餘。

這鮮明的風格、細膩的筆觸、精心的構圖,要說是AI畫的,你信嗎?

人工智慧是一柄雙刃劍。

這項技術的應用愈是成功,現有的工作崗位就愈有可能被取代,這可能會導致勞動力的減少,因此必須考慮到這方面的問題。

我想大眾更傾向於關心人工智慧提高利潤率的一面,而不是工作崗位的取代。但是,總的來說,人工智慧的設計初衷就是完成原本由人來完成的工作。因此,人工智慧任務將會愈來愈多地對人類工作產生影響。

(圖片由作者提供)

(圖片由作者提供)