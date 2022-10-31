「Workation」邊返工邊旅行模式崛起！香港都有公司推「辦公度假」？把握不了新趨勢只會錯失人才

上周提到「安靜辭職」（Quiet Quitting），要說的是，這一代年輕人的工作這已經不是那麼認同Work Hard的價值，而是重視Work Fun的價值。

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隨著全球外遊限制放寬，旅遊業逐漸復甦，Workation亦隨之崛起，從根本上改變我們的工作方式。

Workation是遠距辦公的再進化，結合了Work和Vacation概念的新創詞彙，意指一邊工作一邊度假。它將度假與辦公結合，只需要有電腦與網路，便可以一邊旅行一邊工作。時間可1、2星期，甚至長達1、2年以上。

（圖片由作者提供）

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Workation早於2000年便在美國出現，當時美國打工仔工時長，有人提倡增加休假而提出，只是當時這樣的想法實在是走得太前，成效不大。

時至疫情爆發改變了一切，單在美國，現在有近1成工作人口投入度假辦公，未來兩年，估計還會有2,400萬人開始採用，總計約美國四分之一的工作人力。

未來打工仔的價值，取決於你能否帶着一台電腦全球工作，而不是一天12個小時坐在辦公室，一直「吞Pop」下去。

以往，大家只能在辦公室工作，然後積累年假去旅行。一年中只有幾天的時間可以切換場景，思考很容易僵化。現在，全世界都能成為辦公室，當電腦關上時，人就能切換到另一個旅行場景。在異地探險，同時也在充電，將工作帶到國家公園、度假勝地，轉換工作環境與心情，享受不一樣的遙距工作體驗，這也是國際人才戰的焦點。

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旅遊網站Lonely Planet今年5月調查新度假辦公族樣貌，發現有7成已成家、當了爸爸媽媽，而45歲以上中年族群更占了3成，不少人還會在Workation時，帶著家人一起旅遊。

Google 2021年一項研究指出，2019年以來亞太區旅客平均停留時間顯著增加，從3.5天拉長至5天，更有四分之一的旅客計畫逗留超過2個星期，相較於疫情前，旅客也偏好停留在同一個地區更久，而不像過去會安排在東南亞不同國家中旅遊。

香港旅遊平台Klook也率先宣布全新「辦公度假」計畫，讓Klook員工可以選擇在全球任何一個地方邊工作邊旅遊。隨著國際旅遊快速復甦，此計畫希望能鼓勵員工在歷經兩年無法自由出國旅行後，能夠一步步重拾對海外旅遊的興趣與愛好，兼顧辦公和休閒，讓員工可在工作之餘探索在地體驗與文化。員工不用自己的年假，就能在世界各地一邊工作一邊旅遊長達30個工作日。

要成為全球Workation首選，必須滿足以下條件：

生活成本低、氣候溫和、大量的共享辦公空間，與歐洲主要城市的交通方便，說英語都能通。地點上有沒有這個的地方？有。

根據Airbnb、Nomadlist排行榜上，冠軍是葡萄牙的里斯本，前10名中，就有3個葡萄牙的城市。

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葡萄牙不只治安較好，講英文可暢通無阻，更因Digital Nomad、YouTuber大量聚集在此，社交活動暢旺。生活成本有多低？一位香港朋友分享：5歐元可以解決一餐、1歐元可以買生啤酒、四塊半可以剪頭髮，在歐洲各國首都中，數一數二的低。

居住滿5年、通過葡萄牙語考試，還能獲得永久居留權。事實上，過去10年，這些政策讓外籍住民增加了4成，1,000萬人口的葡萄牙，就住了超過50萬名非歐盟的外國人。

過去幾年中，許多的商務人士，特別是千禧世代，已經習慣了遠距工作，並且能在忙碌的日常事務安插許多休閒活動，讓自己能有休息喘息的空間。

世界各國都在爭奪遠程人才，再不行動，恐怕只能追人車尾燈了。

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