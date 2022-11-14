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14/11/2022

Meta裁員逾1.1萬人！股價下跌近7成！Mark Zuckerberg仍不肯承認元宇宙夢碎？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　阿媽教落，多人的地方不要去，筆者作為蘭桂坊人踩人事件的倖存者，這句話深深體會，但是活到21世紀，冇人的地方也不要去，例如甚麼「元宇宙」，近日，就有11,000人就在這個「元宇宙」中消失。

 

　　11月9日，Meta宣布將裁員超過11,000人，並凍結招聘至明年一季度。這是公司史上規模最大的一次裁員，且可能是過去一年來美國科技公司中裁員數量最多的一次。

 

（圖片由作者提供）

 

　　Meta如今的問題，恐怕遠不是裁員能解決的。掙扎一年多，人才走光，血淋淋的事實擺在眼前，Mark Zuckerberg還是不想承認自己的元宇宙夢碎了。此廝正掩飾自己的無能元宇宙夢，讓Meta倒退6年。

 

　　我們先來看一下Meta員工數：

 

2018年，35,587人，比2017年增長41.75%；

2019年，44,942人，比2018年增長26.29%；

2020年，58,604人，比2019年增長30.4%；

2021年，71,970人，比2020年增長22.81%；

 

　　截止2022年9月30日，今年3個季度，比2021年全年增長20.88%，員工數躥升到87,000人，三年內翻一倍。而這還是在Meta股價從最高點暴跌超過60%，有一些老員工已經離職的情況下。

 

　　Meta去年市值曾一度超過1萬億美元，然而現在僅剩約2,500億美元。截至美股上周三收市，Meta股價為101美元，今年初至今股價下跌超過69%。

 

　　財報顯示，Meta第三季度營收、利潤均下滑，營收為277.14億美元，環比下降3.8%，同比下降4%，淨利潤同比下降52%至43.95億美元；攤薄後每股收益為1.64美元／股。現在，Meta的市值已經蒸發了超過650億美元，這其中有500億的「成就」，就是今年一年內「達成」。

 

　　Metaverse需要的投資沒完沒了，以及公司轉型的不確定性太大。

 

（圖片由作者提供）

 

　　公司第二個風險——Meta Platforms的核心業務已今非昔比。來自TikTok的競爭依然激烈，以至於Meta在Facebook和Instagram平台上都推出了Reels產品，想要複製該平台的成功。

 

　　向視頻的轉變是持續時間最長的風險之一，Facebook的主導地位將被削弱。

 

　　由於經濟下行，廣告客戶普遍削減相關預算，互聯網廣告業務的式微已無法避免，不僅是Meta，包括Alphabet、Snap、Google在內的一批矽谷巨頭都面臨著這一挑戰，但Meta面臨的挑戰更加艱巨。

 

（圖片由作者提供）

 

　　去年4月，蘋果實施了應用跟蹤透明機制，旨在檢測APP對使用者資訊的跟蹤行為，這使得Meta更難跟蹤iOS用戶，並向他們精准地推送個性化廣告。此前，Mata就曾預警過，蘋果這一政策的轉變可能會給公司在2022年帶來超過100億美元的損失。反映在三季報上，最直觀的表現莫過於Meta期內廣告投放量增加了14%，廣告單價卻降低了18%。

 

　　華爾街認為，除非Meta能將Reels和Messaging的業務貨幣化，或者TikTok在美國徹底被禁，否則Meta的股價根本沒希望。因為利率上漲會對整體的經濟增長和線上廣告的需求造成壓力，所以短期內華爾街都不看好Meta的收入。元宇宙燒了太多錢，投資是個無底洞，但金融界到現在還是對這個時髦詞彙摸不著頭腦。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　Zuckerberg並沒有講清楚，元宇宙究竟會成為甚麼樣的業務（硬體、軟體、廣告？）

 

　　華爾街普遍認為，來自對手TikTok的強有力的競爭，以及蘋果新iPhone的隱私措施改變，這會遏止Meta的廣告收入，都讓Meta的日子很難過。2022年蘋果新iPhone的隱私變化對大科技公司的預計收入影響。

 

　　元宇宙的未來何時才會到來？Never！

 

　　現在，全世界都在進入更加困難的經濟時期，現實生活中的財務支出就已經夠甘了，更何況元宇宙、虛擬世界中的房地產和NFT？

 

（圖片由作者提供）

 

 

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