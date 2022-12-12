  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

12/12/2022

裁員潮席捲矽谷！Meta、Twitter、Netflix等科技巨頭解僱逾13萬人！死因是「過分注重未來而忽略現實」？

#數碼營銷 #虛擬實景 #Apple #程式員 #Netflix #創科 #Amazon #打工仔 #雲端 #元宇宙 #職場 #微軟 #網購 #科技業 #科企 #Twitter #矽谷 #Meta #裁員潮 #Google
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　2022年即將走入歷史，回頭一看，在俄烏戰爭、通脹加劇，以及美國聯儲局全力加息下，這是凶險萬狀的一年。呈現在資本市場上，過去領航全球，以創新為訴求的大型科技企業，一家一家正在墮落。

 

　　2020年，疫情來襲，在遠端零接觸的需求下，雲端儲存空間、遙距軟件、網上購物、外賣等產品暢旺熱賣，為科技企業帶來超級美好的時代。如今情勢反轉，最近Amazon、Google、Apple、微軟紛紛示警，從科技巨頭到大公司、小企業無人能夠逃過劫數。

 

　　這批巨型矽谷企業跌落神壇，與預期財報不理想有關，經濟下滑，特別是過去依賴網上廣告的企業全部跌到一仆一碌。

 

（圖片由作者提供）

 

　　這班人長期打順風波，習慣使大咗，危機意識都不強，收入減少，成本還在升，結果就是獲利能力大跌，裁員都動轍上萬人，此前，在美國其他行業受疫情衝擊時，矽谷巨頭們一度保持增長態勢，一些企業甚至瘋狂擴張。以Meta為例，截至裁員前，其員工規模是8.5萬人，而2020年底該數據是5.9萬人。

 

　　裁員追踪機構Layoffs.fyi的追踪數據顯示，截至今年11月12日，全球科技行業至少有12萬名員工在2022年的裁員潮中被解僱，涉及Meta、Twitter、Netflix等779家科技公司。

 

（圖片由作者提供）

 

　　科技業前景不容樂觀，深層原因是其服務集中於遙遠的未來，和目前「今朝有酒今朝醉」的經濟形態無法對接。

 

　　甚麼元宇宙、無人汽車、登月計劃、虛擬實景，這些夢想項目過去獲得大量金援，如今這些遙遠的未來服務不在迫切，他們現在必須提供人們想要和需要的東西，例如糧食、能源、住屋。

 

（圖片由作者提供）

 

　　過去平錢年代、資金不愁出路，甚麼新玩意都有人投資，但現在每間企業都只能夠用有限現金，去投入他們認為最高回報的項目，加上「現在」重於「未來」，這是每一個人、每一間公司都要付出的代價。

 

　　之前矽谷程式員基本上是全美國最穩定、舒適的工種之一，如今他們的境遇極速反轉。這些巨頭之前開出的薪酬也極為慷慨。剛畢業的應屆生，如果能進入Meta、Google等大廠，算上基礎工資、獎金和股票，拿下15萬美元以上的年薪並非難事，這意味著剛進入職場就能突破百萬年薪。

 

（圖片由作者提供）

 

　　雖然矽谷當地的消費水平和房價遠高於美國平均水平，但程序員們收入足以支撐他們過上不錯的生活。

 

　　據《Fortune》雜誌報導，在美國，一個三口之家年收入在5.2萬美元到15.6萬美元區間內，就可以被視作中產階級。

 

　　被裁之前，朝十晚六、工作清閒。這還不是最讓人羨慕的地方。美國調研機構Enterprise Technology Research調查發現，2021年，永久性遠程工作的員工佔總員工的比例預測達34.4%，較疫情前的16.4%提高逾一倍。

 

　　那個時候Programmer多爽，大家根本不需要去公司，可以去全世界任何地方工作Workation。我身邊好多人跑到布吉島，一邊度假一邊工作。

 

　　現在是整個產業都出現了問題，唇亡齒寒，在這場突如其來的風暴中，這樣的情況正在改變。

 

　　這種置之死地而後生的策略，或許有助於技術廣泛落實，付出的代價是過去各種百花齊放的夢想，商業模式將會中斷，從投資「夢想」到投資「現實」。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #虛擬實景 #Apple #程式員 #Netflix #創科 #Amazon #打工仔 #雲端 #元宇宙 #職場 #微軟 #網購 #科技業 #科企 #Twitter #矽谷 #Meta #裁員潮 #Google

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk