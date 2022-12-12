裁員潮席捲矽谷！Meta、Twitter、Netflix等科技巨頭解僱逾13萬人！死因是「過分注重未來而忽略現實」？

2022年即將走入歷史，回頭一看，在俄烏戰爭、通脹加劇，以及美國聯儲局全力加息下，這是凶險萬狀的一年。呈現在資本市場上，過去領航全球，以創新為訴求的大型科技企業，一家一家正在墮落。

2020年，疫情來襲，在遠端零接觸的需求下，雲端儲存空間、遙距軟件、網上購物、外賣等產品暢旺熱賣，為科技企業帶來超級美好的時代。如今情勢反轉，最近Amazon、Google、Apple、微軟紛紛示警，從科技巨頭到大公司、小企業無人能夠逃過劫數。

這批巨型矽谷企業跌落神壇，與預期財報不理想有關，經濟下滑，特別是過去依賴網上廣告的企業全部跌到一仆一碌。

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這班人長期打順風波，習慣使大咗，危機意識都不強，收入減少，成本還在升，結果就是獲利能力大跌，裁員都動轍上萬人，此前，在美國其他行業受疫情衝擊時，矽谷巨頭們一度保持增長態勢，一些企業甚至瘋狂擴張。以Meta為例，截至裁員前，其員工規模是8.5萬人，而2020年底該數據是5.9萬人。

裁員追踪機構Layoffs.fyi的追踪數據顯示，截至今年11月12日，全球科技行業至少有12萬名員工在2022年的裁員潮中被解僱，涉及Meta、Twitter、Netflix等779家科技公司。

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科技業前景不容樂觀，深層原因是其服務集中於遙遠的未來，和目前「今朝有酒今朝醉」的經濟形態無法對接。

甚麼元宇宙、無人汽車、登月計劃、虛擬實景，這些夢想項目過去獲得大量金援，如今這些遙遠的未來服務不在迫切，他們現在必須提供人們想要和需要的東西，例如糧食、能源、住屋。

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過去平錢年代、資金不愁出路，甚麼新玩意都有人投資，但現在每間企業都只能夠用有限現金，去投入他們認為最高回報的項目，加上「現在」重於「未來」，這是每一個人、每一間公司都要付出的代價。

之前矽谷程式員基本上是全美國最穩定、舒適的工種之一，如今他們的境遇極速反轉。這些巨頭之前開出的薪酬也極為慷慨。剛畢業的應屆生，如果能進入Meta、Google等大廠，算上基礎工資、獎金和股票，拿下15萬美元以上的年薪並非難事，這意味著剛進入職場就能突破百萬年薪。

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雖然矽谷當地的消費水平和房價遠高於美國平均水平，但程序員們收入足以支撐他們過上不錯的生活。

據《Fortune》雜誌報導，在美國，一個三口之家年收入在5.2萬美元到15.6萬美元區間內，就可以被視作中產階級。

被裁之前，朝十晚六、工作清閒。這還不是最讓人羨慕的地方。美國調研機構Enterprise Technology Research調查發現，2021年，永久性遠程工作的員工佔總員工的比例預測達34.4%，較疫情前的16.4%提高逾一倍。

那個時候Programmer多爽，大家根本不需要去公司，可以去全世界任何地方工作Workation。我身邊好多人跑到布吉島，一邊度假一邊工作。

現在是整個產業都出現了問題，唇亡齒寒，在這場突如其來的風暴中，這樣的情況正在改變。

這種置之死地而後生的策略，或許有助於技術廣泛落實，付出的代價是過去各種百花齊放的夢想，商業模式將會中斷，從投資「夢想」到投資「現實」。

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