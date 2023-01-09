迎接TikTok時代！29歲美國網紅「Miss Excel」拍教學片日賺10萬美金！Excel成最新致富秘密？

在TikTok這樣快速增長的平台上面，真的是充滿了各種各樣的可能性，對於Z時代來說，TikTok是最新的搜索引擎，提到了年輕人在獲取一些知識信息的時候，已經不再使用Google 搜索這樣的傳統工具了，而是短視頻平台TikTok。

CNBC去年12月26日有一篇報道，介紹一位29歲的美國網紅Miss Excel，每日工作4小時，一年搵200萬美元，她的工作很簡單：就是教人用Excel。

（圖片由作者提供）

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這位集美貌和才華於一身的American Sweetheart美國網紅，僅僅通過在TikTok上面拍攝Excel小技巧，然後銷售Excel課程在短短一年多的時間就輕鬆賺到上百萬美金，其中最高的一日賺10萬美金！

Miss Excel原名叫做看Kat Norton，從MBA畢業之後就加入了美國的一家知名諮詢公司，主要負責銀行的證券審查業務，日常的工作就是不停的出差見客戶，平常工作非常忙。但是2020年初疫情來了，大多數美國公司也開始實行在家辦公，Kat就回到了父母家，突然有了非常多自己的時間。

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機緣巧合下，她在電話上和她的朋友安娜聊起了她之前做過的副業Excel授課，她的朋友就突然提議，為甚麼不把你的Excel知識放到TikTok？Kat一開始的反應是，我都已經27歲中女了，我在一家非常嚴肅專業的公司上班，我怎麼可能這時候去拍甚麼TikTok！放下手機之後，Kat雖然理性上還是認為這不太可行，但是直覺又告訴她應該去拍，最後她決定嘗試看看，就開始自己看網上的視訊短片教學，一次性拍了10個TikTok小視頻，每天發布一個視頻，沒想到的是當她發布到第四個視頻，就收獲了10萬的播放量，一下子讓她周圍認識的熟人都知道了她在TikTok上面發視頻。

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Kat在TikTok上已有 86 萬粉絲。在IG上已有68萬粉絲。我們看看課程的價格，近乎零成本和如此高的價格真是讓三流KOL羡慕流口水。

我們來拆解其商業模式和背後的邏輯。

Excel這真是一個很大規模的市場。

Kat選擇做 Excel 教學內容倒是機緣巧合，讀MBA時，Kat想主修的專業是供應鏈管理，幾乎所有課程都需要使用 Excel。在TikTok上相關標籤的規模，也能看出多少人有興趣，僅僅 Exceltips標籤就有10億的觀看。

而Excel的標籤更是有超過40億的觀看。

Kat也提到，Excel 是非常普遍使用的軟體，將近 10 億各行各業的用戶，但是卻沒有讓人舒適的教程。市場規模大，但是如何讓人瞭解，並爽快科水呢？

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Kat做法就是將TikTok上面爆火的舞蹈、音樂、流行趨勢和影像小技巧結合起來創作出迎合TikTok使用者喜好的內容。

3個E：Entertaining、Emotional、Educational，也就是娛樂價值、情緒價值、教育價值，這也是 3 個內容行銷的核心價值指標。

Kat的視頻有劇情，有舞蹈，讓你會心一笑，讓你學到有趣有用的知識，3 類價值無縫集成到一個視頻中，能不火爆麼！

這樣一個漂亮小姐姐一邊跳著熱舞一邊上課，這樣的內容誰不愛看呢？

如果Kat選擇非常老套的內容創作形式來分享Excel小知識，那麼可能很難在TikTok這樣一個以娛樂為主的平台上脫穎而出。

看完她的視頻不會覺得Excel非常枯燥，而是會面帶微笑覺得有趣，按照Kat原話來說：Information + Emotion＝Money！

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