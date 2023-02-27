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27/02/2023

腦力勞動vs體力勞動：不用動腦的工作就開心？為何白領轉投「輕體力勞動」？是我們不夠腦力，又不夠體力？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　香港的年輕人其實早早已經和全球年輕人處於同一個環境中，遭遇逆風，要在黑暗中摸索，而全球的企業家也要在同樣的環境中煎熬，消費者信心不足，也增加了企業經營的困難，而香港呢，有過得比較好嗎？完全沒有。

 

　　這世代突逢瘟疫襲擊，在Zoom等社群或遠程會議Zoom平台上課、舉行畢業典禮，用抖音、Telegram溝通，一夕之間丟失了Summer Intern的實習、打工、或新工作，也擔心失業的爸媽，還要面對自己無法預知的未來，不知道何時可以回學校上課，懷疑自己能否念到畢業，之後多久才能自立。

 

　　Facebook在最近結束的一輪績效評估中，給數以千計員工打出了不合格的評級，這是表明可能會有更多裁員行動的信號。該公司還減掉了一項獎金指標，領導層預計，此次績效評分將導致更多員工在未來幾周內離職。

 

　　如果離職人數不足，該公司將考慮進行新一輪的裁員。最近該公司解雇了約1.1萬名員工，約佔其員工總數的13%。Facebook的管理人員給接近10%的員工打出了表明他們表現不佳的分數。

 

 

　　眼下的科技股暴跌、裁員潮蔓延與2000年有許多相似之處。2000年美聯儲加息、業績不及預期、微軟反壟斷判決，這令美國互聯網泡沫破裂，大量互聯網公司破產倒閉，大規模裁員接踵而至，2001年有近200萬人被解雇，是有記錄以來裁員人數最多的一年。

 

　　但現在經濟失衡，甚至在近年移民潮下，用腦力換取工作報酬的工種，似乎愈來愈少，裁員潮之下，很多人去到30多歲已經被裁走，打亂了下半場的計劃。

 

　　現在，無論你的想法是當老闆、打工仔、做攝影師、媒體人，還是做個科研工作者，多年以來，人們理想的工作總是朝著專注腦力勞動的「白領生活」靠攏。

 

　　腦力勞動（Mental Labour），與體力勞動相對，是以一種腦力消耗為主的勞動。勞動者的幾項工作可以同時進行，工作場所也不受時間和空間的限制，因此是質量較高的複雜勞動。

 

　　一天工作結束後，即使已經下班了，大腦卻還在思考工作中產生的種種問題，無償加班。

 

 

　　因此，愈來愈多腦力勞動者投入到體力勞動當中，試圖用身體的物理運轉，消解精神的疲累，他們用魔法打敗魔法了嗎？


　　如果讓久坐辦公室的白領們真正去做裝卸、採礦、包裝、開車等高強度工作，大部分人也是無法勝任的。

 

　　銷售兼職、理貨員，簡單來說就是不停地整理東西，確保所負責的區域整潔、標價正確、庫存充足，並展示促銷商品，這種完全不用動腦子的工作也是很多中年人離職後唯一的選擇。

 

　　事實上，腦力勞動和體力勞動本身就不分高低，只是精力分配不同而已。因此，當感到大腦疲勞時，是停止工作的重要信號，最好做些不費腦子的事減壓。

 

　　除了上述幾種兼職外，都市白領們的輕體力實踐也愈來愈多：超市收銀員、健身房前台、電玩城打雜、美甲學徒、檔案整理員、兼職外賣車手。

 

 

 

　　大多數人對體力工作的嚮往或許只是來源於對腦力工作的倦怠，而對腦力工作的追求則更有可能是出於對體力活的敬畏。

 

　　簡單來說，既不夠腦力，又不夠體力。

 

 

　　有人表示很羨慕流水線工人，不需用腦，但只有真正經歷過，才知道無論哪種工作都有利有弊。

 

 

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