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06/03/2023

3年疫情，虛擬網上融合真實網下世界！Ikea宜家已經Out？Z世代消費者哪裏買傢俱？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　如果把一個人所處的世界分成兩個層面，一個是虛擬的網上世界、一個是真實的網下世界，當進入到移動互聯網時代後，這兩個層面開始融為一體，那些局外人，唔聲唔聲就進入了你的客戶群，進入了你的生意。而且他們比你更懂用戶，用戶體驗比你做得好，甚至還能提供免費服務。

 

　　3年疫情讓全球都好好體驗了一把宅在家的快樂與痛苦，在苦練廚藝、居家健身、Zoom遠端工作中，人們意識到了自己的家其實不再只是一個放衣服、洗澡、和睡覺的地方，而是每天給予我們安全感和幸福感的庇護所，家的裝潢和環境也將影響到我們的心情，基於這樣的考慮，人們開始為自己的家扮靚。

 

　　在千禧一代和Z世代的世界裏，享受比擁有重要，從Netflix的租影視，到Spotify的租音樂，人們購買傢俱和家居裝飾品的方式和平台也多了起來，Ikea樣板間已經不再能滿足這一代消費者的花樣口味，隨之而來的是許多新品牌想要攻佔這一時代新賽場。

 

 

　　疫情期間，傢俱家居品類的炙手可熱也是看得見。

 

　　全美傢俱零售商線上銷售額同比從49%增長到了68%；

　　傢俱家居相關網站的訪問量從15.6億增長到了17億；

　　線上傢俱家居購物的交易額增長了97%；

 

　　全美家居市場2020年收入將達到2,330億美元，並將在2020-2020年每年實現4.3%的增速。

 

　　隨著一批年輕消費者成長，主要生活場景也從睡房擴展到了可以聚會、休憩等適合多人社交的客廳，梳化成為了當之無愧的傢俱三大件之一，他們傾向於更加小眾、摩登而便捷的梳化購買方案。

 

　　Burrow便是一家迅速佔領梳化高地的公司。Burrow至今總融資額達到了2,910萬美元，背後的投資者包括New Enterprise Associates、Correlation Ventures、Red & Blue Ventures和Y Combinator Continuity等，最新一輪融資發生在今年5月。

 

 

　　孵化於YC加速器，Burrow在2017年開始推出模組梳化產品，與宜家產品相似，Burrow的梳化模組也是裝在一個個的箱子裏進行運輸，但與宜家不同的是，Burrow的模組梳化安裝起來不需要任何的工具，只需要將模組簡單相連便可在10分鐘內安裝完畢，這樣的設計既方便運輸又方便組裝，對於常常搬家的年輕消費者來說，更是一大優勢。

 

　　Yardbird的戶外家居產品包括座椅、靠枕、餐桌、茶几等等，最重要的是原材料都是從海洋和海灘收集到的塑膠，僅在2020年，Yardbird就將75,000磅的塑膠製品製成了傢俱，這代表著它每生產一件樹脂合成材料做成的柳條傢俱中，有一半都是可回收材料，這使得他們達到了減少外包裝材質浪費超行業30%的目標。

 

 

　　除了原料選材，Yardbird還參與了CarbonFund公益組織，在通勤、產品運輸、日常運營中也承諾減少碳排放。

 

 

　　從2022年3月開始，Yardbird開始實行無接觸交付後銷量就一直穩步增長，疫情初期，Yardbird每周的銷量能達到100萬美元，消費者們對戶外家居，尤其是環保戶外家居的需求增長看得見。

 

　　全球環保傢俱市場在2020年價值352億，接下來隨著全球範圍內更多環保住房專案的推出，更多公司開始選用環保材質進行傢俱生產，以及以千禧一代和Z世代為代表的新一代消費者對於環保家居產品的需求增加，這一市場將在2027年達到598億美元。

 

　　不過，虛擬世界並不能涵蓋所有的商業環節，先購買後下單的模式雖然獲得大量的成本優勢，但對於物流的要求非常高。物流是需要創新並走向卓越的主要環節。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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