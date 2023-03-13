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13/03/2023

TikTok新加坡男神CEO將接受逼供！將要操刀一個舉世罕見巨無霸IPO的周受資，是甚麼來頭？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　美國眾議院將會在3月23日傳召TikTok CEO，新加坡人周受資，並針對TiK ToK舉行聽證會。

 

 

　　美國政界一直質疑Tik Tok潛在危險的聲浪，除了國家安全之外，對於青少年的價值觀、性別剝削的疑慮也成為國會山莊議員們的話題。

 

 

　　早於2020年美國總統大選期間，特朗普就以TikTok將美國人民的資訊傳送到北京，影響美國總統選舉自由發出行政命令，強迫母公司字節跳動出售TikTok股權。拜登總統任命後，撤銷此禁令，命令美國商務部調查TikTok對國家安全的影響。

 

 

　　同時美國TikTok也宣佈將所有資訊轉移到總部位於德州的Oracle甲骨文公司雲端，位於中國的字節跳動，總公司伺服器執把所有美國用戶的資料徹底刪除，公司並承諾投資高達15億美元，建立監控系統，來確保美國用戶的資訊安全，但是反對TikTok的聲浪一直高企不下。

 

　　Tik Tok 擁有超過一億用戶，大部分是年輕群組，潛在的政治影響力無以評估。

 

 

　　禁止Tik Tok原本在政治層面上是不可能的任務，因為Tik Tok已經是美國公司，還有違反美國憲法的疑慮。

 

　　美國參眾兩院是反TikTok陣營，如今又有幾位民主黨重量級議員加入，這個可能是今年國會山莊最重要的兩黨共識。將於3月23日舉行的聽證會，CEO周受資將會成為全球關注的焦點人物。

 

　　這位新加坡人早年協助TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，不單是字節跳動的早期投資人，更在公司國際擴張的過程中，為他找來很多重量級的國際投資者，原本扮演橋樑角色的周，在2021年被派任抖音CEO，站在第一線為TikTok 擋子彈。

 

 

　　今年40歲的周受資，18歲參軍，兩年後以上尉軍銜退役；23歲畢業於名校UCL，隨後加入高盛；兩年後，辭職攻讀哈佛商學院MBA；27歲，加入俄羅斯基金DST並擔任合伙人，孤身一人從新加坡到北京，完成了DST對京東、小米、阿里巴巴、滴滴以及字節跳動的投資。

 

　　加入字節跳動，他即將又要操刀一個舉世罕見的巨無霸IPO。

 

　　

 

　　當然他會聘用大量美國頂級的政治公關公司為聽證會作好準備，但是他面對議員們的慘烈盤問，過程將會極為慘烈。

 

　　目前美國的反中情緒令到一眾主張自由貿易的科技企業夾在中間，處境極為艱難，美中貿易戰情勢嚴峻，早已超乎一般人想像。

 

　　根據美國國會向媒體披露的消息，周受資是自願參加這次聽證會的，他將是這場聽證會上唯一的發言者，這也是TikTok CEO首次出現在美國國會的有關聽證會上。

 

　　一直以來，TikTok作為中國互聯網公司在海外影響力最大，也是爭議最大的應用。

 

　　此前，外界對於周受資如何運營TikTok知之甚少。但是據TikTok和字節跳動的前員工透露，在全球經濟低迷期間，他專注於為TikTok帶來財務紀律。

 

　　在Google上，周受資被某知名VC副總裁這樣描述：他符合我心中一切對男神這個詞的定義。小米員工則道：顏值擔當，溫柔幽默。

 

　　此次，周受資和TikTok的故事：一家待IPO的巨頭、一位資本運作功力深厚的男神CEO、一場備受矚目的聽證會。

 

　　一旦TikTok上市，勢必被載入互聯網史冊。

 

 

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