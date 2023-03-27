AI世界兩極化！貧者愈貧，富者愈富？全球市值百大，有哪些已經 / 將會發生的趨勢？個人競爭力層面，AI將產生一批「無用階層」？

GPT-4的橫空出世，讓許多AI界的學者和科學家頓時懷疑自己現在做的研究意義在哪？出路在哪？

當前，人工智能發展已經讓許多人都望塵莫及。僅僅一周，AI界的重大新聞層出不窮，讓人瞬間炸腦。

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早前，微軟宣稱將GPT-4全面接入Office全家，勢必顛覆人類辦公，在互聯網上瞬間引起軒然大波。

網友紛紛對自己未來的出路表示了擔憂。GPT-4不僅列出了自己能取代的工作，並且還講出自己的優勢在哪。ChatGPT和相關人工智能技術可能會威脅到一些工作崗位，尤其是白領工作。能夠取代的工作覆蓋了金融、旅遊、人工智能、新聞、服務等行業。

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AI差不多能夠取代20%的人在電腦前的一般性工作，不過隨着市場遞增，20%會增加到40%、50%，許多工作會消失，或者由人機協作取代，最後的贏家將會是善用AI或者投資AI的人。

麥肯錫全球研究所合夥人Anu Madgavkar向媒體表示，這是因為人類的判斷仍然需要應用於這些技術，以避免錯誤和偏見。

我們必須把這些東西看作提高生產力的工具，而不是完全的替代品。McKinsey在與專家交談和進行研究後，整理了一份被人工智能技術取代風險最高的工作類型清單：

技術類工作：程序員、軟件工程師、數據分析師

媒體類工作：廣告、內容創作、技術寫作、新聞

法律類工作：法律或律師助理

市場研究分析師

教師

金融類工作：金融分析師、個人財務顧問

交易員

平面設計師

會計師

客服人員

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簡而言之，不論是做Marketing，或者創作產品宣傳材料，撰寫又長又臭的法律文件，製作Excel銷售簡報，還是編劇寫劇本，如今，不需要經過10,000小時的苦練，也能夠在幾個點擊之間快速輸出，那麼當具有創造力的AI變成隨手可得的工具，它會帶來甚麼改變？

同時，低迷的經濟讓不少矽谷公司也開始大裁員。矽谷炒人過程非常粗暴簡單Low Tech、沒有人情味，被裁的員工被安排到了一個Zoom會議裡，然後聽了一段提前錄好的AI音訊，你未來將不在這裡工作了，具體細節會很快通知，再見謝謝大家，就直接被炒了。

一場反轉全人類生活的科技革命正在展開，從職場到教育到工作都會面臨顛覆。

花一些時間，再把全球市值百大看了一遍，簡單整理了8個已經發生和未來可能發生的趨勢。

第一，虛擬取代真實，雲端取代終端，手機取代電腦，電動車取代油車；網路的發展，讓虛擬的世界取代真實，以市值來看，電商Amazon的市值大於實體零售的Walmart，網路第三方支付PayPal市值大於金融公司Citigroup，Tesla市值大於油車的Toyota、Volkswagen。

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當科技變革，模糊了大小之間的界線，誰能用最快的速度擁抱新技術，誰能夠跳出傳統框架，讓不可能變為可能，就有機會成為下一個世代的贏家，但是這場變局，對個人的競爭力來說，其實是一次根本性的重新洗牌，將會產生一批無用階層。

愈大型的科技公司和大平台將會坐收漁人之利，AI或者相關的公司產業APP，無論是誰先發展起來，最後還是落在強權手中，AI成為世界共用平台，將會快速規模化，而且愈來愈聰明，AI世界就是科技兩極化，貧者愈貧，富者愈富。