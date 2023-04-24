在Netflix舞台上，韓國和台灣已成了「東方荷里活」？今天的香港電影，反照著明天的香港？

改編自日本作家宮部美幸同名小說的台劇《模仿犯》上架Netflix 5天就躋升全球排行榜前10，創台劇空前紀錄。

而且同時打進20個國家與地區前10名，遠至中南美洲的巴西、歐洲的希臘、中東的卡達，再到鄰近的日本都名列在Top 10，在香港、泰國和新加坡更高居第一。Netflix全球超過兩億觀眾，累積的觀看人數能到前十名，能想像這有多麼可怕，就像珍珠奶茶，珍珠和奶茶都不是台灣人發明的，但台灣可以把兩個配在一起推到國際。

但Netflix上的暢銷劇和電影作品，偏偏沒有香港，就算有，都是十幾廿年前的作品，為甚麼會這樣，香港不是東方荷里活嗎？

從上世紀開起，東方荷里活這個名字一直閃耀在香港上空。香港電影的黃金時代，自60年代開啟。邵逸夫的影視王國，從清水灣的一片荒地建起。

歲月不饒人，歲月也沒有饒過香港。

2000年後，華語娛樂整體權力遷移，香港文化勢微。不僅電影業今不如昔，唱片業、電視業也遭遇衰退，甚至整個香港娛樂圈似乎也失去了造星造血的能力，娛樂圈的式微，整個創意工業的不振，沒有創新，一味因循，完全與市場和時代脫節。

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮4月16日舉行，老人、孤獨和本土保護，這是近年香港電影金像獎的基調。

雖然本屆金像獎還是湧現出了不少年輕人，尤其是最佳導演的爭奪，更加傾向成為年輕人逐夢的舞臺。

香港電影一直面臨著人才的青黃不接，每年的提名名單中大多都是熟面口，其中對於金像獎人情投票，輪流坐莊的批評一直沒有停止。每年，都會有電影人感傷著香港電影的老去甚至衰敗。

四大獎得主平均年齡高達60歲。金像獎努力保持著香港電影最後的尊嚴，每年，金像獎都在尊老愛老，無懼爭議，孤獨，且徒勞。

要讓內容被國際埋單，就必須創造更「世界性」的內容，而《模仿犯》就是典範。

Netflix比已經存在了幾十年的傳統公司擁有更多的DTC (Direct to Customer) 串流媒體收入：

Netflix：316.16億美元

迪士尼：195.58億美元

派拉蒙：49.04億美元

與上述公司不同，Netflix以與國際市場的客戶建立直接關係而聞名。

2022 年，Netflix 31% 的流媒體收入來自歐洲、中東和非洲市場，13%來自拉丁美洲和 11% 來自亞太地區。相信Netflix的大部分潛力都在亞太市場，相對於拉丁美洲的4,200 萬、美國和加拿大的 7,400 萬以及 EMEA 的 7,700 萬，他們只有 3,800 萬訂閱者。

根據 Enders Analysis 最近的一份報告，Netflix去年的日本節目數量幾乎翻了一番，從 60 部增加到 109 部。與此同時，在韓國最近的一次活動中，Netflix 推出了 34 部強大的電視和電影名單，其中包括六部新電影、一部其中《Kill Boksoon》在柏林電影節首映。

來自亞太地區的本地Netflix節目走向全球時，它尤其強大，例如2021 年 9 月上映的韓國魷魚遊戲。Netflix日本節目的第二季《Alice in Borderland》帶來了超過 6,000 萬美元的收入，在短短 4 天內獲得數小時的全球瀏覽量！

在大時代中，香港電影風雲散去，雖然令人感傷，電影的今天，就是香港的明天？

無論品質、人才、資金，香港各行各業，面臨著同樣的窘境，都只有這幾個字：窮途末路，不進則退。