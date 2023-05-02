Web3香港，笑料一場？為甚麼科創沒有在香港生根發芽？為甚麼怎也比不上新加坡？

公司最近投資了一間新加坡的生物科技公司CytoMed Therapeutics，4月24日在美國納斯達克上市，這間公司專門醫治癌症，說來也有趣，創辦人是著名影星朱咪咪的哥哥。

CytoMed由Peter Choo支持，Peter是當地企業界的知名人物，他曾被稱為IPO王，因為他在SGX交易所進行了數十次上市。除了擔任CytoMed主席外，Choo還長期擔任新交所上市公司CNMC Goldmine Holdings的副董事長。

CytoMed成立於2018年，是從政府的研發機構科學技術研究局（A*STAR）中分離出來的。專注於利用其獲得許可的專有技術來創建用於治療人類癌症的基於細胞的免疫療法。

最新全球金融中心指數報告顯示，新加坡已經超過香港排全球第三了。香港近期一直各種發力，密集出台各種政策，可以理解為是奪回亞太金融中心的動作嗎？香港未來的金融地位會被取代嗎？

香港的風投規模與新加坡相比，差距已經不是幾條街的距離，是地球與月球的距離了。

所有跡象都明確顯示：一向缺少科創基因的香港，前所未有地All in Web3、希望留住行業和人才，在這股對香港來說仍然新鮮興奮的浪潮之下，機敏的老Seafood早也聞著熟悉的味道。這一次，會有甚麼不同嗎？

香港近30年給人的印象是金融之城、購物之城，這既是香港的真實寫照，也是香港面臨的尷尬處境。多年來，由政府到民間，只是用嘴巴搞StartUps。

本質來講，香港和新加坡是Apple和Orange，完全不是一回事。香港和新加坡，一個是城市，一個是國家，國家和城市能幹的事情很難擺在一塊。

香港的命和新加坡不是一回事，我不明白大家為甚麼老要比較這倆，他們是在不同世界裏討生存的兩個經濟體。

要在新加坡這片土地求生存，就要能力極強，韌性極強，適應變化。新加坡這輩子的命就是幹這件事兒。

一直感覺香港人比較以自我為中心，但2008年後愈來愈意識到，香港不是一個獨立市場，只是一個大的Home Market的延伸或代言。那時國內市場開始壯大。

有人曾經對比了香港、新加坡、深圳在科研、創新方面的情況，得出如下幾個結論：

● 香港的研發強度僅為0.7%，是新加坡的1／3，深圳的1／5；

● 研發主體嚴重依賴於教育機構，對比新加坡、深圳，企業參與到研發工作的比例明顯不足，說明企業的創新動力嚴重不足，市場沒有活力；

● 每千人中的研發人員僅為3人，而對岸的深圳是17人；

2022年10月31日，香港政府高調地發佈了《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，它明確地宣告香港將發展成為全球虛擬資產中心和Web3中心。2023年初港府更是設立了引進重點企業辦公室，推出高端人才通行證計畫，開啟搶Web3企業、搶Web3人才的節奏，而隨後在數碼港成立的Web3基地也得到了來自香港財務司5000萬港元的撥款支持。

按說香港有資金、有人才這兩種最重要的互聯網發展要素，為甚麼互聯網卻沒在香港生根發芽呢？

有人把香港的失落歸結於產業空心化，其實資源壟斷才是根本原因。

香港的生活成本也很高，一些政策剛出台，不確定性比較大，很多人還是在觀望階段。目前我瞭解到的Web3情況，都是Level高一點的在新加坡，低一點的則去了泰國。

透過眼下的這股熱潮，選擇加碼Web3本質上是希望發展失落已久的科創，這個方向在過去幾年中被港府數次提及，這顯然與香港熟悉的金融，邏輯不同。科創是一個很難實現短期效益回報的領域，它往往需要企業和政府共同沉下心來，做好長線作戰的準備。

到最後，也是笑料一場。