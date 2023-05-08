韓國人不買樓不生B，卻瘋狂買Luxury！生活無望，那就及時行樂？

四月份全球的焦點都在南韓總統尹錫悅身上，這次訪美行，拜登以最高規格接待，尹錫悅也受邀到國會發表演講，拜登與尹錫悅發表華盛頓宣言，4月26日美國總統拜登為其準備在白宮舉辦國宴。

而尹錫悅也在拜登國宴的晚宴上獻唱「American Pie」，這個美國派似乎透露了微妙的意涵。

當晚，尹錫悅夫婦在白宮北側門廊同拜登夫婦互相問候並合影，尹錫悅和拜登均以西服配搭黑色領結現身，拜登夫人吉爾身穿淡紫色連衣長裙。而韓國第一夫人金建希一襲白色晚禮服長裙拖地，外加同色系修身西裝，手上戴白手套，成為了全場矚目的焦點。

《韓國先驅報》大標題為《韓國第一夫人在美國奪走全場焦點》，兩天內8次換裝。一場嚴肅的國事訪問，變成了金建希的個人Fashion Show。

金建希出身一般，但家族暴富。金建希在家裏的地位，至少從個人資產上就可見一斑。在今年3月30日，韓國公佈了公職人員的財產明細。截止至2022年底，韓國總統尹錫悅的個人財產為76.9億韓元，不過這其中，有71.6億韓元在其夫人金建希名下。

韓國媒體中最流行的一種說法是，金建希認識尹錫悅很久，但是始終沒有看上對方，畢竟自己年輕且富有，而尹錫悅又老又窮。但是有大師算了一卦，稱二人靈氣相同，易結為姻緣，金建希篤信大師，決定下嫁給尹錫悅。

2012年二人舉辦婚禮，當時金建希40歲，尹錫悅已經52歲，而金建希也將自己的名字從「金明信」改為了現在的「金建希」。也許真的是大師的話起了作用，二人結了婚後，彼此的事業都開始騰飛。

而正是這一位有錢有顏的韓國第一夫人，代表當下的韓國。在韓國人看來，擁有漂亮的外貌，穿戴各種奢侈品牌，更容易在社會上獲得尊重。

前段時間，Morgan Stanley發佈了一份調研報告。韓國拿到了一個全世界第一：2022年，韓國是世界上人均奢侈品消費最多的國家。

根據推算，2022年韓國人在個人奢侈品上的總支出高達168億美元，將近GDP的1%，平均下來人均消費325美元。相比之下，美國才280美元，中國更是只有50美元。

韓國不光整容業發達，還擁有著世界上少有的奢侈品友好文化。

只不過，這個全世界第一，可沒甚麼值得驕傲的。

2022年7月，一篇研究論文顯示，超過60%的韓國人認為富有是一件非常重要的事情。據McKinsey資料顯示，70%的韓國人表示穿戴奢侈品可以讓他們感受到快樂，只有5%的韓國人認為買奢侈品是種浪費。

同時，只有22%的韓國人並不認可炫富行為，這一數字遠低於中國和日本。

在社會整體環境影響下，愈來愈多的韓國普通民眾為了面子而購買奢侈品。長期炫富氛圍影響下，韓國已經形成了獨有的炫富文化。

韓國炫富文化如此嚴重，更深層原因在於韓國社會貧富差距太大，社會與階層割裂嚴重。現如今，韓國的財富不平等正處於有史以來的最高水準，低收入和高收入群體間的收入差距還在不斷惡化。

昂貴的房價，不斷上漲的利率，非常高的失業率，內卷嚴重的工作環境，正在逐漸消磨掉韓國年輕人的奮鬥動力。

一個國家最怕的，不是暫時物質匱乏，而是向上而不得，不斷彌散開來的失望。

再努力奮鬥，也改變不了命運，那不如，及時行樂。奢侈品，只是他們空虛靈魂暫時的避難所。因為瘋狂買奢侈品的背後，是韓國年輕人最無聲的反抗：生活無望，那就及時行樂。

安居樂業，其實是全世界所有國家年輕人的期盼。香港也不例外。