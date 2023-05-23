AI是文字人的末路？轉型要趁早，點用OpenAI GPT模擬整個編寫團隊？

隨著AI技術不斷發展，一些文字人紛紛失業，因為AI可以取代他們的工作。

一個使用OpenAI的GPT API來模擬整個編寫團隊的Python程序，可取代一個內容生產團隊，省下成本。這對傳統媒體、新聞界和內容創作人造成了很大的威脅。

AI可以生成各種文章，例如與金融相關的文章。AI編輯查看AI撰稿人的草稿並提供反饋和建議……文章更可通過原創性和抄襲的AI檢查，並在Surfer的SEO上獲得了38高分。

越高位嘅人，越要投資係啲重要同埋緊急嘅事，因為呢啲嘢決定咗一個人同一間公司嘅長線優勢。從經濟學嘅角度嚟睇，長期嘅投資經過利率嘅折現，當下嘅收益其實唔係好高，但係人類嘅短視同貪念令到我哋嘅腦海裏面出現咗一啲錯覺，其實長期嘅效益，就好似定期存款咁，如果你持續而且堅定地投資，咁佢經過時間嘅複利效應，收益遠遠大於你諗象。

身為公司嘅CEO、高層，甚至企業負責人，而家最緊要嘅係點樣將AI導入日常嘅工作流程。

如果你發現身處的產業，有些工作已經可以好好咁由AI做，就唔好同佢對抗，就用佢啦。比如用ChatGPT生產大量嘅內容文章，做到好多人類搞唔到嘅嘢，你唔用，你嘅對手都會用，所以我哋應該用AI工具去實踐，加強工作嘅本質。

依家文字人，好多由傳統媒體跳出嚟嘅，自己開網媒，做Patreon網紅，成為KOL，而家都係受到AI同埋市場轉移嘅打擊。

網站／Media Owner會決定一個題目，然後交俾Freelancer去研究同寫網誌文章。之後，編輯會審查草稿，有時SEO人員都會俾啲意見。自由撰稿人會根據反饋重寫草稿，編輯就會加啲照片、連結，令啲草稿格式化。最後，網站所有者就會編輯同發布文章。

Freelancer／Media Agency寫篇文章，市價由$2000到$8000唔等，如果要加上圖片，都係$7000 - $9000。如果再請個編輯執，甚至可以做到五位數字。

月產量十篇八篇，收入大家都可以估算得到。如果喺一間大公司In House Marketing負責產生內容，Facebook／IG Feed，撰寫報告，IR或公關文稿，部門四五個人，叻極，一日頂多兩三篇。一個月返工22日，即係45 - 60篇；請五個人生產60篇文章，每一篇嘅成本都係$2500左右。

我哋家開發咗一個Mercury GPT系統，用OpenAI GPT API模擬整個編寫團隊。只需要一個人做QC嘅工作，就可以24小時唔間斷生產內容，進而影響搜尋引擎嘅排名。

虛擬團隊有自由撰稿人、有經驗嘅編輯、SEO專家、照片編輯人員同埋內容創建者，鏈接咗好多AI，就可以喺Google上面排到好高嘅位啦。因為係模塊化，所以新加「團隊成員」同新嘅角色好容易。AI可以喺好多嘅行業度使用。內部測試已經證明可以寫出好連貫、同埋搵到啱嘅關鍵字文章。文章經過原創性同抄襲嘅AI檢查，成本都係$50左右。

可以根據啲文章嘅主題指定要產生嘅編輯類型。例如，如果要生成啲同金融有關嘅文章，就可以描繪一個有豐富金融經驗嘅AI編輯。AI編輯會睇下AI撰稿人草稿，然後提供啲反饋同埋建議。AI生成嘅法律團隊可以結構化法律案件，識別文件，起草，並協作。

公司如果依賴傳媒同埋Facebook嘅曝光率去搏留意，就要想多啲方法去提升內容同埋內容質素。

而家用AI寫文章已經成為一個趨勢，而呢啲AI文章質素都唔差，甚至有啲都好似人寫嘅一樣好。文字人同傳媒界要留意啦，唔好太遲先轉型啊！