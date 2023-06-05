真的假不了！扮演過Steve Jobs的荷里活明星Ashton Kutcher，如今卻變成投資教父？

中一次六合彩，難；中兩次六合彩，難上加難；仲三次六合彩，這位是神。

有一位曾經在電影中扮演過蘋果創辦人Steve Jobs的荷里活男演員，意外地成為矽谷投資人，在科技界也同樣成功。

荷里活男星名為Ashton Kutcher，分別投資了幾間公司，這幾間公司都先後成為獨角獸公司。

作為風險基金Sound Ventures 的聯合創始人和合夥人，管理著超過10億美元的資金。過去10 年，他參與投資的項目包括Airbnb、Duolingo、Nest、Pinterest、Robinhood、Shazam、Spotify、Skype。如今，這些企業都已經是市值至少幾十億美元的大公司。

Sound Ventures 在五月新推出了一隻2.4 億美元的人工智能基金。這2.4 億美元只會投資6 家公司。平均下來，每家公司也會獲得4,000萬美元的投資。

近期最漂亮一役是同時投資了三家AI 公司，分別是目前風頭正勁的三家AI 公司——Stability AI、OpenAI 以及由前OpenAI 高管創立的Anthroic，三者都接受了它的投資。







和其他創業項目不同，因為高門檻，很難避免的情況是有資格入場的通常只能是巨頭，或者巨頭支持下的公司。

OpenAI 的背後是微軟，Anthropic 背後則是Google，自從成立以來，Google已經向Anthropic 投資了近4 億美元。Stability AI 是 Stable Diffusion 背後的公司，Stable Diffusion 是一款功能強大的免費 AI 工具，可通過開源文本到圖像生成器創建數字藝術。

一剎那，假Steve Jobs就成了新的AI 教父。







Ashton Kutcher的演員生涯開始於1998 年的情景喜劇《70 年代秀》。在那兩年之後，他就成立了製片公司Katalyst，開始涉足天使投資。

2009 年，Ashton應另一個著名的風投a16z 的聯合創始人Marc Andreessen的邀請，向Skype 投資了100 萬美元。18 個月後，微軟以85 億美元收購了Skype。

他的拍檔也非善男信女，合夥人Guy Oseary是麥當娜和搖滾班霸U2 的經理人。







他們篩選初創公司有三個要點：

1. 吸引那些他們想與之共事的創辦人

2. 將解決問題作為使命，善用時間

3. 有一個通過他們的參與可以得到提升的商業模式

在這種策略的指導下，成立的頭兩年，Ashton Kutcher就做出了3 筆現在看來無比正確的投資：向Uber 投資50 萬美元、向Airbnb 投資100 萬美元、向Spotify 投資300 萬美元。如今這些都是市值數十億美元的公司。

投資科技公司是知名運動員、NBA球星、荷里活影星常見的創富方式。也就是說，這是一筆高風險、高回報的投資。美國的職業運動員退役之後的生涯，如果不爛賭，不嫖妓，不胡亂投資的話，一定不會太差，Kobe Bryant年前不幸逝世，但他生前的投資，令到他遺孀及家人三代無憂，他投資的一隻飲品，最近被可口可樂收購，袋了四億美元，比他整個NBA生涯所賺的錢還要多。