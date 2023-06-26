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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

26/06/2023

阿里巴巴將會是下一間Nokia？點解連股神巴菲特的老拍檔都賺唔到錢？死因在哪？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　在2016至2019年這四年，阿里巴巴是我的VIP客戶，當年由一個北京的電話開始，要求我飛到杭州。阿里巴巴天貓大部分在香港的社交媒體及網絡推廣工作，都是我帶領的團隊在做，當年有10幾間公司投標，到我們拿下，進而唔使投標，自動自覺攞過嚟做，可以說是參與了他們的成功，也目睹他們的失敗。

 

　　但最失敗的是，我從未在這間公司的股票中賺過錢。巴菲特接近50多年的拍檔Charlie Munger也說，阿里巴巴是他做過的嗯嗯最錯誤的投資之一，他被中國如火如荼的電商氛圍所欺騙，槓桿買入了大量阿里股份，大幅虧損賣出。

 

　　為甚麼這麼說？

 

　　對無數創業者來說，馬雲是一個神話，他原本是一個普通的高校老師，下海幾年之後締造了中國最大的電子商務帝國。

 

 

　　與那些有光鮮背景的互聯網神話製造者不一樣，他太普通了，他沒有上過名牌大學，他不懂電腦，不懂網絡，對軟件硬件，一概不通，他沒有錢，創辦公司的時候只能夠將自己屋企當成辦公室。

 

　　但他有夢想，他用自己的夢想吸引和團結了一班有夢想的年輕人，他們的夢想和實幹又帶來了資本的青睞，在資金的支持下逐漸把夢想變成了現實。

 

　　馬雲和所有草根創業者一樣，永遠只能夠靠他自己，他的故事深深的感染了我，因為他實在太普通了，他不看書，看人，他說每一個人身邊都有很多人，都是書。

 

　　但他成為一度的中國首富之後，已經變得迷失自我，這是因，也是果。

 

　　阿里巴巴從決定做天貓的時候，就已經錯了。

 

　　阿里做天貓沒問題，有問題的是同時做淘寶和天貓，又造正版又做翻版。以前淘寶是把一件事情做到了極致，但自從有了天貓，資源分了流，既沒有看到淘寶有任何進步，也沒看到天貓做成了甚麼了不得的事情，除了每年雙11賠錢賺吆喝不斷增長，充滿水份的虛假數字。

 

 

　　第二個死因：妄想建立帝國，要100%壟斷。

 

　　他不僅賺了上下游所有的錢，還把手伸向了當初他想扶持的所有小賣家的口袋，最終導致帝國有崩壞的跡象。

 

　　馬雲有帝國夢，從林鄭月娥跟馬雲的對談就可以看出，馬雲想建立阿里國，他甚至希望有兩制的特殊待遇，其實早在2013年，阿里巴巴就試圖在香港上市，但因「同股不同權」股權結構與當時證監條例抵觸而不得要領。

 

 

　　阿里近幾年一直處於失去方向的狀態，可以理解為從馬雲開始決定交班的這10年裏，他自己也處於失蹤、失聯的狀態。

 

　　阿里也一直沒有出現馬雲式的領軍人物來看透商業的底層本質，所以做了無數的無用功，靜待著別人的超越。

 

 

　　當年阿里巴巴的廣告口號是「讓天下沒有難做的生意」，馬雲現在才想起來，是不是有點太遲？今時不同往日，今天的市場，不會再給阿里巴巴第二次機會。

 

　　6月20日，現任CEO張勇卸下印帥，由現任阿里集團執行副主席接任。

 

 

　　這位蔡先生，起點高，形象好，但不是曹操型企業家，連巴菲特的老拍檔也賺唔到錢，我憑甚麼在阿里巴巴可以贏錢？

 

　　所以我買京東。

 

 

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