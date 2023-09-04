走佬去馬拉！創業要到東南亞？為甚麼東南亞是香港人投資創業成功應許之地？

相信很多人對馬來西亞的認識，都離唔開ViuTV 2019年，杜汶澤的《走路到馬拉》。在節目中，他擔任移民顧問，走勻吉隆玻、怡保、檳城，重溫過往在馬拉遇過的浮誇奇人奇食奇事，包括參觀當地的終極豪宅、安全套工廠，並品嘗過港幣萬元一條的馬來西亞魚皇「忘不了」等。

中國經濟的逆轉逐漸呈現在世人眼前，超級房企相繼爆雷，震驚國際金融市場，陷入死亡螺旋無法重生。影響到香港近年來百業荒廢，常說春江水暖股價最先知，股市樓市暴跌。

從地緣政治的角度來看，美中角力從2017年揭開序幕，美國時任總統特朗普率先祭出貿易戰，接著金融戰、科技戰，美國對中國的科技圍堵步步升高。

2022年6月，紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬的一個回答，曾出現在不少投資人的朋友圈中。彼時橋水基金創始人Ray Dalio問：如果有20億美元用來投資除了中國或美國之外的地區，你會投哪兒？沈南鵬答：去東南亞。

東南亞，人口年輕（平均年齡30.2歲）、經濟增長迅速（2022年東南亞經濟增長率5.5%）、土地便宜、勞動力廉價，這些要素一度令其成為資本的熱土。

據Pitchbook統計，截至2022年9月，流入東南亞初創公司的風險資本達到114億美元，比2021之前的任何一年都要多。2022年，淨流入新加坡的資金高達2.8萬億。洶湧的熱錢一度超出銀行的儲蓄能力，大量投資人湧來。隨著美聯儲加息等宏觀環境的變化，謹慎，成了東南亞資本機構新的態度。

影響所及，不少年輕人將創業的地方轉投東南亞。

吾友港人Robert，他早年投資大馬炸雞店，目前已經有六間分店，他說：馬來西亞人就是愛炸雞，皆因其便捷、可口及較西式餐館便宜。

以分店數量來看，KFC 分店（2022年）在馬來西亞有大約770家，僅次泰國的1,000家和印尼的667家，於速食大國菲律賓的113家，比較人均分店數，可以說馬來西亞每人擁有東南亞最多的麥當勞和肯德基數量。

無論是美國連鎖的肯德基、Burger King和Subway，都深得馬來西亞民衆喜愛。

不過，按美式速食連鎖進入年份來看，麥當勞和肯德基在某些東南亞國家進駐的時間還早於香港，新加坡、菲律賓和馬來西亞分別在1979年、1981年和1982年便有麥當勞的駐點，而肯德基早在1967年、1973年和1977年便進入了菲律賓、馬來西亞和新加坡，早於香港的進駐。

馬來西亞究竟爲何受到麥當勞和肯德基的青睞呢？

馬國擁有相對多的美式連鎖速食店，除了直接的原因──進駐時間早，經濟、商業、全球化和宗教文化等因素皆使這一現象形成。美式速食對於亞洲國家，並非如美國人將之看待為單純的速食，即快捷和廉價。

馬來西亞方面，過去的傳統西餐店價格較高昂，以其服務殖民地官員和富人有關，而本土的海南西餐和馬來西餐，未有像麥當勞般的標準化作業模式。

美式速食在馬國普及的另一個原因是宗教文化差異。馬來西亞約有6成穆斯林、2成佛教徒（華人為主）和不到1成的印度教徒。三個宗教信徒的飲食禁忌不同──穆斯林不吃豬肉（常吃雞肉和牛肉）、許多華人不吃牛肉（常吃豬肉和雞肉）以及印度教徒不吃肉（有些印度人能吃肉，但不吃牛肉）。

這使得馬來穆斯林鮮少上華人餐館，華人也不常光顧馬來攤販。

美式速食店皆通過本土清真（Halal）認證，不銷售和使用豬肉製品，且以雞肉產品為主，讓各族人士等以同聚一堂。

實際上，在東南亞本地人群中，願意創業的比例非常之小。這主要由於東南亞現階段中產階級及以上的人群還並不多，但往往願意創業的人多是出自這類家庭背景。在東南亞，華人富豪的數量更大。

值得注意的是，對於部分香港投資人而言，這類人能更好的利用人才、技術、模式、供應鍊等優勢，有很大機會在東南亞當地取得成功。此外，由於東南亞並不是一個統一的市場，如果想把公司做大，創始人需要具備國際化管理能力，如果能在東南亞取得成功，也更容易在其他國家和地區快速復制。

Charlie Munger說，要撈魚，首先要去魚多的地方，第二要找魚好撈的地方，對於香港人而言，東南亞仍是有魚且能撈魚的應許之地。