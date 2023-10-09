我爸叫Steve Jobs！蘋果教主學霸長子主修歷史與國際安全，搞癌症治療創投公司！DNA繼承父親創業精神

2011年因胰腺癌離世的Steve Jobs，以對蘋果和Pixar動畫創立的貢獻而成為很多人心目中偉大的企業家。

離開後的Steve留下了遺孀Laurene Powell Jobs，和四個年紀不同的子女。過世時留下了約105億美元的巨額財產，大部分都留給了妻子Laurene。

10多年過去了，這幾位子女也長大成人，他們之中是否有人繼承了父親的天賦和能力，如今後代們又過得如何呢？

大兒子，今年31歲的Reed，如今是穩健地入駐了母親創立的企業Emerson Collective愛默生集團，這是一家專注於教育改革和移民改革的營利性公司。

在2020年Laurene Powell Jobs宣佈，將自己價值280億美元的資產全數捐出，這筆捐贈將以有限責任公司（LLCs）的形式執行，也就是愛默生。

愛默生曾被美國媒體評為矽谷最奇怪的實驗體：一半是VC，另一半是慈善基金會。根據PitchBook的數據，自2014年以來，愛默生已投資30多家新創公司，經常與紅杉等創投共同出手。Emerson早期投資的Pinterest在2019年以127億美元的價格上市。

愛默生曾經資助一個教育計畫「大學之路」（College Track）和反暴力計畫「芝加哥CRED」（Chicago CRED）。

看Reed Jobs求學之路，可以冠上一個學霸。他高中就讀於Crystal Springs Uplands，在2022 Niche全美私立高中排名第17位。該校位於舊金山斯爾斯堡頂級富人區，是一所走讀制的大學預備學校。

Crystal Springs Uplands距離史丹福只有20分鐘的車程，而Reed在15歲就參加史丹福大學暑期實習，當時他就已經開始關注腫瘤學。他少年時期的理想是希望自己將來能成為腫瘤學家，這樣就可以拯救那些患有疾病的人的生命。

而讀了史丹福大學醫學預科的Reed或許是受到父親離世的打擊，後來Reed決定轉學主修歷史與國際安全專業。

畢業後，Reed去了母親Laurene Powell Jobs創立的愛默生集團。雖然Reed並非是醫學專業，但他本人卻一直在從事醫療相關領域。如今自己創立的Yosemite創投公司，也專注於癌症治療投資。

公司取名Yosemite也很有紀念意義。對多數人而言這是一力加州的一個國家公園，而對Reed來說，這是父母結婚的地方。

目前Yosemite已成功募資2億美元，預計總規模4億美元。已知的LP（Limited Partner, 可以簡單理解為出資人）包括麻省理工學院、洛克菲勒大學等機構，還有投資人Kleiner Perkins董事長的John Doerr（曾是喬布斯密友）。

為甚麼美國的創業者特別擅長創投及集資？我認為，因為是他們從小成長，學習歷程的一環。

美國人從小就學習口語表達，專案研究，更在學校跟課外活動進行很多籌款及募捐，這些活動並不純粹為了孩子練習搵錢，最重要的是訓練你尋找資源和目標受眾的能力，另一方面就是讓孩子理解，自己有錢出錢，有力出力，才人幫助你的積極人生態度。

我相信地球上沒有一個地方像香港的孩子，是天天看著財經台長大，大人天天在炒賣，炒樓炒輪炒股票，耳濡目染，年輕人長大了就炒波鞋，炒閃咭，炒Bitcoin，甚麼都可以炒一餐。

這也為甚麼矽谷的跨國移民或者外州的居民很多，但是很多成功的創業者和投資人都是移民的後代，一來矽谷的包容和互助文化吸引很多移民及創業者。反之，這樣的文化也造就創業和投資的心態。

集資並不是純粹在賣產品，而是在賣公司的文化，包括開發市場和產品的能力，還有團隊的背景，策略和執行力，以及獨特的產業定位，這些都是創業精神的培養。

創業精神並不是從大學就開始，其實，從小已經潛移默化在孩子的DNA內。

許多人問我，甚麼是成功的投資交易秘訣，以最簡化的方法形容，就是「槓桿」、「借」資源。如同阿基米德的一句名言，「給我一個支點，我就能舉起地球。」