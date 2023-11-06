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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

06/11/2023

泰國總理的私房菜：Monocle！暢銷全球媒體的創辦人憑甚麼改變人生？一種被視為過時的能力，現在卻成新競爭力？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　身家冇十億八億，學乜嘢人玩政治？

 

　　泰國前總理他信現年74歲，總資產為21億美元，約合741.09億泰銖，上榜2023年Forbes全球億萬富豪榜單。他信在倫敦、迪拜等地均擁有豪宅和車等。投資方面，目前他信持有一家大型房地產公司SC Asset的股份，以及許多其他金融業務股份，作為頂級億萬富翁，擁有私人飛機是標配。他搭乘的私人飛機為灣流G650ER, 價值7,000萬美元，約合24億泰銖，極致奢華，世界一流。

 

　　他的代理新總理賽塔（Srettha Thavisin），現年61歲，泰國知名房地產集團Sansiri前總裁兼CEO。Sansiri在泰國等同香港最大地產發展商。

 

 

　　賽塔2022年11月申請加入為泰黨；2023年3月成為該黨家族顧問主席；2023年8月23日，正式成為泰國第30任總理，擁有上千億泰銖的高資產。

 

　　全面進軍政壇前，賽塔把價值超過7.86億泰銖的股份全部轉讓給他的女兒，以及所持有的13家公司股份轉讓給其他人，包括X Spring Capital Public Company Limited、QT Lifestyle Company、Surat Company Limited（紙盒製造及銷售企業）、Yip In Soi Company Limited（電腦及設備配件貿易公司）等。

 

　　Sansiri在去年，銷售額達到500億泰銖，同比增長49%，創下了成立38年來的最高淨利潤，達到42.8億泰銖，在泰國地產企業中名列前茅。這間公司有趣的地方，就是在前任CEO，泰國總理賽塔任內，買了一間毫不相關的英國媒體《Monocle》，成為全資附屬公司。

 

 

　　《Monocle》暢銷全球，品味超凡，成為Sansiri的私房菜。

 

　　2007年2月，加拿大人Tyler Brule創辦了《Monocle》。雜誌在當時全球出版界形成一股旋風，其設計、攝影、世界觀、簡約、優質的生活態度、對物質生活的品味追求，很快就成為一種新的文化語言，成績被肯定兼獲獎無數之外，最為人津津樂道的，其發行量以每年30%的速率成長。

 

 

　　《Monocle》一年不過出刊十期，他把雜誌編成品味聖經，探索世界，口味小眾，特立獨行，引領時尚，鑑賞生活，但影響力都高得驚人。

 

　　英國《衛報》曾經專訪Tyler Brule，報道的標題就是「賣出世界的男人」。他也搞Marketing，客戶從頂級奢侈品LV到三星，從巴西Rio到曼谷，都搶著向他要Idea。

 

 

　　2018年《Monocle》修成正果，Sansiri購買了Monocle媒體集團的股份，以600萬美元的價格收購了Monocle 12.5%的股份，即是對Monocle的估值約為4,700萬美元。

 

　　Sansiri會用《Monocle》作品牌興建豪宅，並考慮在日本、瑞士和葡萄牙建造Monocle品牌的住宅。並由Tyler名下的設計機構Winkreative負責品牌戰略。

 

 

　　逆境波最難打，要轉型，當然需要引入互聯網年代原生的成員。但愈大的企業，治理愈複雜，僅有小公司營運經驗的經理人，不一定能在較大企業的董事會及管理層中發揮好的影響。

 

　　「寫作」這門過去被視為過時的能力，現在是培養出21世紀的新競爭力。從學校到職場，「寫作」，這個看起來簡單至極的事，簡單說，就是老作，用文字把心中的話說清楚、寫明白、寫通順。

 

　　可惜，AI年代，寫作但對85, 90, 95, 100後這竟變成一件困難的事，文字表達能力低落。從小學生到博士生，辭不達意者居多，文字能力愈好，機會愈多，當邏輯性、創造力提高，競爭力就跟著來了。

 

　　Tyler年輕時曾任戰地記者，乘坐的吉普車遭遊擊隊襲擊，他的肩膀及胸口中了三槍，其中一顆子彈差點貫穿心臟。儘管幸運撿回一命，他卻因神經受損，左手喪失部分功能。

 

　　大難不死，仍能書寫談及這場幾乎斷送性命的意外，他說，「你必須在有限的時間內盡可能地感受生命，因為人生只有一回；但我比較幸運，我有兩次機會。」

 

　　的確，這場意外雖使他記者生涯夭折，卻也讓他從此走上了更精采的「第二段人生」。

 

 

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