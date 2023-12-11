  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

11/12/2023

移民失業 | 為甚麼精到甩尾的香港BNO移民去到英國會失業？專家：疫情產生4種全新階級！哪一個階級最跟得上時代步伐？

#數碼營銷 #財務狀況 #Pantry熱話 #數碼 #失業 #移民英國 #英語能力 #階級化 #被遺忘階級 #必要工作 #失業者 #AI #英國 #BNO #遙距階級 #移英港人 #移民 #Welcoming Committee for Hong Kongers #全新階級
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　英國志願組織《Welcoming Committee for Hong Kongers》最近訪問了2,000名持BNO移英港人，結果顯示，65歲以下港人中只有50%找到工作，有50%失業，而30歲至54歲的中年佔了基數60%以上。

 

 

　　不少港人認為自己英語能力，及工作資歷未獲認可影響求職。

 

　　當中36%受訪者擁有碩士或博士學位，23%擁有研究生學位、其中47%表示工作與技能和經驗不匹配，有24%人對不滿意薪水，20%的人表示工作過度。

 

 

　　受訪者認為阻礙港人進入就業市場主因，是對自己說英語能力缺乏信心，只有11%認為自己的英語口語非常好，亦有受訪者指資格未能得到認可，及缺乏職業建議和支持 。

 

　　移民之後，受訪者中40%人表示財務穩定性惡化，10%表示嚴重惡化、其中主要因素是近年來英國隨著美國瘋狂加息，物價擴張，生活成本高於預期。

 

　　人的一生永遠有變化，事實上隨著大環境，大時代不斷革新，每個人所從事的工作也產生極大，而且極快速的變化，令人根本難以跟上步伐。

 

　　新冠疫情帶來的變化，包括虛擬世界、零接觸、無人化等等科技的加速發展，我們需要以各種形式展現個人及商品的優勢，因為不再像以前一般能夠見面溝通，說服對方，如何整理自己的想法從而表達合作，成為新一代的煩惱。

 

　　美國前勞工部長及加州大學帕克萊分校的教授Robert Reich曾指出，疫情可能加深新形態的階級化，他所提到的全新階級共有四種：

 

 

第一種是遙距階級（The Remotes）

 

　　他們是不受空間限制，而且有專業技術的人才，所需的資源全部都是數字化，因此有筆記簿電腦就可以工作，能夠在網上工作的投資者、開發者，即使身處零接觸的虛擬世界也毫無困難，甚至可以累積更多財富。

 

第二種是從事必要工作的人（The Essentials）

 

　　從事公共服務的人也不需要擔心失去工作，不過因為長時期暴露於危險的環境中，醫護人員、紀律部隊就是典型的例子。

 

 

第三種就是失業者（The Unpaid）

 

　　由於這次疫情及世界重組，餐飲業和旅遊業的職位減少，光是這個階層就令人擔憂不安。上述報告中提及的香港失業人士，有些我認為是他們不是找不到工作，而是眼高手低，不願意紆尊降貴工作。

 

第四種是被遺忘階級（The Forgotten）

 

　　更可怕的話是還有最後一個階層，就是被遺忘的階級（The Forgotten），是完全不被看見的人，囚犯、遊民、難民、無國籍人士等等，他們都天天面對生存的威脅。

 

　　先說第一種，去到哪也可以生存的人士，有一個英國朋友Luke Nicholson，他連續10多年都是在YouTube上面教人講英文，很多條片都有過百萬的收視，帶來豐厚收入之外，即使在疫情最艱難的三年，他的生意都能夠蒸蒸日上，更協助超過九十國的朋友學習標準的英語，製造多通路的收入。

 

 

　　現在滿街都是廉價又貧窮的年輕人，很多人是無法放手一博。我們都是一再相信知識改變命運，但又一次次懷疑知識到底能不能改變命運？

 

 

　　在這個仍在高速變化、混沌不明的AI時刻，只啃教科書、只接受命令者的生存危機比過去還大，因為這些舊知識、舊方法，電腦解得更快，人們惟有培養自問習慣，才能具備比電腦更厲害的洞察力，成為比AI還有價值的工作者。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #財務狀況 #Pantry熱話 #數碼 #失業 #移民英國 #英語能力 #階級化 #被遺忘階級 #必要工作 #失業者 #AI #英國 #BNO #遙距階級 #移英港人 #移民 #Welcoming Committee for Hong Kongers #全新階級

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk