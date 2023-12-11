移民失業 | 為甚麼精到甩尾的香港BNO移民去到英國會失業？專家：疫情產生4種全新階級！哪一個階級最跟得上時代步伐？

英國志願組織《Welcoming Committee for Hong Kongers》最近訪問了2,000名持BNO移英港人，結果顯示，65歲以下港人中只有50%找到工作，有50%失業，而30歲至54歲的中年佔了基數60%以上。

不少港人認為自己英語能力，及工作資歷未獲認可影響求職。

當中36%受訪者擁有碩士或博士學位，23%擁有研究生學位、其中47%表示工作與技能和經驗不匹配，有24%人對不滿意薪水，20%的人表示工作過度。

受訪者認為阻礙港人進入就業市場主因，是對自己說英語能力缺乏信心，只有11%認為自己的英語口語非常好，亦有受訪者指資格未能得到認可，及缺乏職業建議和支持 。

移民之後，受訪者中40%人表示財務穩定性惡化，10%表示嚴重惡化、其中主要因素是近年來英國隨著美國瘋狂加息，物價擴張，生活成本高於預期。

人的一生永遠有變化，事實上隨著大環境，大時代不斷革新，每個人所從事的工作也產生極大，而且極快速的變化，令人根本難以跟上步伐。

新冠疫情帶來的變化，包括虛擬世界、零接觸、無人化等等科技的加速發展，我們需要以各種形式展現個人及商品的優勢，因為不再像以前一般能夠見面溝通，說服對方，如何整理自己的想法從而表達合作，成為新一代的煩惱。

美國前勞工部長及加州大學帕克萊分校的教授Robert Reich曾指出，疫情可能加深新形態的階級化，他所提到的全新階級共有四種：

第一種是遙距階級（The Remotes）

他們是不受空間限制，而且有專業技術的人才，所需的資源全部都是數字化，因此有筆記簿電腦就可以工作，能夠在網上工作的投資者、開發者，即使身處零接觸的虛擬世界也毫無困難，甚至可以累積更多財富。

第二種是從事必要工作的人（The Essentials）

從事公共服務的人也不需要擔心失去工作，不過因為長時期暴露於危險的環境中，醫護人員、紀律部隊就是典型的例子。

第三種就是失業者（The Unpaid）

由於這次疫情及世界重組，餐飲業和旅遊業的職位減少，光是這個階層就令人擔憂不安。上述報告中提及的香港失業人士，有些我認為是他們不是找不到工作，而是眼高手低，不願意紆尊降貴工作。

第四種是被遺忘階級（The Forgotten）

更可怕的話是還有最後一個階層，就是被遺忘的階級（The Forgotten），是完全不被看見的人，囚犯、遊民、難民、無國籍人士等等，他們都天天面對生存的威脅。

先說第一種，去到哪也可以生存的人士，有一個英國朋友Luke Nicholson，他連續10多年都是在YouTube上面教人講英文，很多條片都有過百萬的收視，帶來豐厚收入之外，即使在疫情最艱難的三年，他的生意都能夠蒸蒸日上，更協助超過九十國的朋友學習標準的英語，製造多通路的收入。

現在滿街都是廉價又貧窮的年輕人，很多人是無法放手一博。我們都是一再相信知識改變命運，但又一次次懷疑知識到底能不能改變命運？

在這個仍在高速變化、混沌不明的AI時刻，只啃教科書、只接受命令者的生存危機比過去還大，因為這些舊知識、舊方法，電腦解得更快，人們惟有培養自問習慣，才能具備比電腦更厲害的洞察力，成為比AI還有價值的工作者。