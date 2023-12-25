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25/12/2023

矽谷菁英破解長壽密碼：醫學3.0是甚麼？如何打破人活得久病得久宿命？Chris Hemsworth提前50年做準備！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

 　　這個世界上，只有一種東西，失去之後才會發現它的價值。就是健康。

 

　　最近，功夫巨星李連傑自曝已經交代後事，這些年，李連傑鮮少公開露面。每一次出現，都顯露出與練武之人這個身份不相匹配的蒼老與病態。

 

　　就在近日，有關陳冠希的一組照片引發了網友們的注意和擔憂。這組照片是陳冠希在日本逛街時被偶遇的，照片中的他與妻子和女兒一同出現，看起來應該是一家三口的溫馨時光。但是，仔細一看，卻發現陳冠希整個人看起來非常憔悴和蒼老。

 

 

　　身體明顯消瘦，衣服都顯得很寬鬆。有很多白髮，讓人覺得自己老了好幾歲。他的臉也失去了往日的光彩，看起來很疲憊和無神。

 

　　當我們談論長壽和健康話題時，很多年輕人可能會認為，這是老年人才應該考慮的問題，自己還沒有到關心這個問題的時候，大多數人都會選擇無視。

 

　　但實際上，長壽科技和健康生活方式對年輕人來說同樣重要，甚至更為關鍵。

 

　　人類追求長壽健康的癡心夢想，從古至今沒有變過。但是現實很骨感，現代人雖然活得更長了，各種慢性疾病形影相隨，很多人從 40 歲或者更年期時就開始帶病生存。

 

　　對這樣的現狀，現代醫學除了亡羊補牢式的修修補補，似乎並不能做出更本質的改變。

 

　　這本 "Outlive: The Science and Art of Longevity"，講的就是我們如何通過改變自己的生活習慣和飲食，活得久的同時，也活得更健康。

 

 

　　這本書今年在New York times Best Seller上榜大賣特賣。作者是美國醫生Peter Attia。

 

　　Attia醫生的背景，史丹福大學醫學院科班出身，Johns Hopkins醫院當過住院醫生，還在麥肯錫醫療做投資醫療諮詢。豐富的職業背景也給了他不一樣的角度：實證、資料驅動、目標驅動。

 

　　追溯起來為甚麼人類現在活得久且病得久，作者提出了慢性疾病4架馬車：心臟病為首的心血管疾病，糖尿病為代表的代謝系統崩潰、癌症、認知神經性疾病，比如老年癡呆。

 

　　針對以上這四駕馬車，作者花了大量的筆墨一一分析，並提出了應對的方案。他的建議都基於自己從業的真實經歷和資料。

 

　　Attia提出醫學3.0，一種新的思考慢性病及其治療以及如何維持長期健康的方法。醫學3.0的目標不是簡單切除腫瘤、修補人體，讓病人出院，希望病人恢復健康，而是要防止腫瘤首次出現和擴散。或者避免第一次心臟病發作。或者使某人遠離阿爾茨海默氏症。為了應對具有長期緩慢發展特點的慢性病，需要改變醫學治療、預防和檢測策略。

 

 

　　雷神Thor的扮演者Chris Hemsworth也在提前做準備，只不過他是提前50年為了享受更好的老年生活做準備。

 

　　他和國家地理拍攝的紀錄片《Limitless》中，Chris經歷了六個人生中最嚴峻的考驗：在大樓樓頂走懸空步道；在北極圈冰冷刺骨的海水中游泳；連續斷食4天後下海捕魚；攀爬一個掛在300米高空中的30米繩索；在沒有手機和導航的幫助下徒步穿越數千公頃的荒野。

 

 

　　問題是，Chris拍紀錄片時才38歲，正值壯年，他為甚麼要做這些挑戰，為50年後的生活做準備呢？

 

　　斷食是在長壽專家Peter Attia 博士的指導下進行的，他認為間接性斷食有助於延長壽命。實際上，Chris的身材非常健壯，各項身體指標也比普通人更加健康。但是，有一項指標卻出了問題，Peter在Chris的基因檢測結果中發現，他有兩組脂蛋白元E4基因，這導致未來Chris患上阿爾茨海默病，也就是老年痴呆症的風險比一般人高了8至10倍。

 

 

 

　　另外作者不推崇絕對的意識形態，比如一定要生酮，或者一定要吃素，一定要斷食等。

 

　　Attia提出，現代醫學的大問題是面對很多慢性病，死到臨頭才去治，這種亡羊補牢的方式不僅代價昂貴，效果也很差。

 

　　他認為從30歲，甚至更年輕時，我們就要開始就要去改變生活習慣和積極預防。

 

 

 

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