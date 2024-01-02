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02/01/2024

2024注定是不快樂的一年？Deloitte德勤報告：千禧、Z世代對末來不安兼悲觀！當今世代快樂是甚麼？誰能讓你快樂？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　12月27日、期待已久的王家衛大作《繁花》終於播出。這部籌備了十年、拍了三年、共殺青了四次的電視劇，早在播出前，就已經賺足了眼球和熱度。

 

　　開播前，在王家衛對觀眾的寄語中，有一句話說：《繁花》發生的1994年是收穫滿滿的一年。

 

 

　　而我的記憶，也在聽到這句話的頃刻間被打開，1994年於王家衛而言，確實是非常重要的一年，這一年也可以說是王家衛最高產、半生人最快樂的一年。

 

　　那一年，他拍了很久的《東邪西毒》終於上映，這是他公司的創業作。王家衛美學風格，少年舊夢、人間煙火，斑斕記憶，聲色犬馬，時空交替，不僅代表著他心中的江湖，也留下了一群香港的意氣風發、愛恨情仇。

 

 

　　我第一次回中國到上海就是1994年。當年的黃河路燈光招牌學足香港，美女都在幾家外資酒店及黃河路的酒家。復興公園內的Parc 97及官坻都還沒有開業。

 

　　鄧公南巡後上海經濟真正起飛。改革開放氣氛下的中國是我非常懷念的。老上海、老北京、老香港、全都俱往矣，快樂變成了被擱置的情緒。

 

　　學生不快樂。

 

　　小學雞所有的精力放在了過關斬將、合乎怪獸二人的期待。逃不過一個被追打的慘澹童年。大學裏，廢青們最愛向前輩問一個問題：如何找到對的路？說到底，是想用最少的力氣，在最短的時間內，跑到生物鏈的頂端。

 

　　走捷徑、走精面是快樂的，但人生哪有那麼多捷徑？

 

　　沒有選擇的出身，不快樂。男人不快樂。女性同樣不快樂。企業家不快樂。

 

　　何處降生，何時降生，都無法選擇。有的人含著金鑰匙出生，有的人卻生於Covid顛沛流離的路上。

 

　　Deloitte一份新報告說，大部分年輕人對未來不樂觀。

 

　　德勤因此將千禧一代及Z世代定義為「被顛覆的一代」Generation Disrupted。

 

　　新發佈的報告 The Deloitte Global Millennial Survey 中，調查了來自 42 個國家和地區的 13,416名千禧一代以及10個國家的3,009名Z世代對未來的看法。

 

 

　　結果顯示，當今的年輕人們對於職業發展、個人生活乃至周圍的世界愈來愈感到非常不安和悲觀。

 

 

　　五年後，年青人也不會變得富有，如非祖蔭，根本冇可能上車，全球經濟也不會有巨大的突破，美中繼續冷戰，全球分為兩大陣營，一面是以美國為核心的歐美陣營，一切以開放、互聯網、科技主導；另一邊就是邪惡軸心國，此消彼長，但誰也不能取代誰。

 

　　造成這種悲觀情緒的主要原因是這一代年輕人恰好生長於社會、政治及經濟同時發生劇烈動蕩的背景下。

 

　　許多人在金融危機餘波未平的後幾年進入職場，與前幾代相比實際收入水平相對更低、資產更少、負債更多。

 

　　此外，不像上世紀60、70年代後出生的那批人得以享受國際合作、嬰兒潮、經濟擴張等帶來的機遇，過去10年，全球經歷了急劇擴張的經濟不平等、社會保障體系的萎縮、政府功能的缺失、社交媒體所加劇的部落化、僱傭關係的劇烈變化、A.I.、工業 4.0 給工作環境帶來的變化以及科技給個體帶來的聯結和隔絕。

 

　　年輕人的錢也不會變多，所有的投資會變成碎片化。

 

 

　　快樂是甚麼，就是要找一些不一樣的人，找自己不喜歡的人，因為他們會補你的不足，落日無邊江不盡，此身此日更須忙。

 

　　世間萬物的關係，都有正向回饋的秘密。所謂歲月靜好，好不過能有個人知冷暖，懂悲歡。

 

　　自己才是那個永遠能讓自己快樂的那個人，比起愛情、婚姻和金錢，快樂不是手裏的那幾層樓，而是人的理性。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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