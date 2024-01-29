Costco核爆級現象的「秘密」！在經濟衰退的年代，香港人、香港企業佈局該怎樣？未來十年你想點？Costco做到的你做到嗎？

唱衰香港，唱衰中國的報道，在國際媒體早已經汗牛充棟，都不是甚麼新聞。但這次最大不同的是人心轉向，對未來缺乏信心，比經濟及景氣的問題更加難解。

面對經濟衰退的年代，香港人的個人佈局夠不夠，企業的佈局又夠不夠？答案當然是否定。

香港人而家六神無主，因為早已習慣不相信政府，大家都是中小企，深怕一個錯誤決定就元氣大傷，第二就是和香港的炒樓背景有關，到邊度都以為有得炒，缺乏國際布局的想像和能力。

未來十年自己要成為怎樣的人？怎樣的企業？

比較今天的香港和泡沫爆裂初期的日本，兩者有驚人相似的地方，地產崩潰引發的信用緊縮，去槓桿的過程，讓消費、投資不振。

在社會方面，進入就業冰河時期，青年失業率飈高，薪酬一直冇加，在消費方面，90年代的日本，100円商店，低價快餐大受歡迎，現在的香港，兩餸飯、二手嘢，種種事實都說明消費正在降級。

長期經濟衰退將會導致社會階層兩極化，高按揭、高利率、高失業，讓中產階級全面崩潰，所得向下移動，淪為中下階層。

Costco超市深圳首間旗艦店於1月12日開業「賓虛的場面為人津津樂道。一到周末大量香港人前往深圳Costco、Sam‘s Club消費。」

Costco最出色的就是會員卡，目前全球有超過800間Costco，全職同埋兼職員工超過300,000人，每一間Costco都販賣超過4,000 至5,000種品類的食品及產品，探討會員制，就不能夠不談會員費，這個對Costco是一筆非常可觀的收入，目前Costco全球有一億個會員，一年大概帶動45億美元左右，這些都是很恐怖的數字。

Costco產品上的貨架，毛利一般在11至14%，會員買到商品的價錢，就是Costco的取得成本再加11至14%，這些商品在其他的超級市場毛利可能是30至50%，甚至更多。

毛利率代表每賣出一件商品都能夠取得更高利潤，Costco這樣做，到底是為甚麼，這些都是值得探討的方向。

Costco的經營模式始終如一，他們的獲利方程式透明，關鍵數字大方公開，但至今竟然冇人能夠模仿。

它不求最大，從一開始就放棄大眾市場，只瞄準中產及只服務會員，即使對手提供過萬件產品，他只上架3,000至 4,000類別，因為不求大，所以就能夠每一項產品都能夠做到低價高品質，而且毛利14%以下，不像對手動輒20%至30%起跳，若產品毛利高於14%，還要得到CEO批准。

它也不太裁員，員工薪酬同業最高，每年電腦自動加薪，雖然這引發華爾街的分析員批評，卻締造了低於10%的離職率，不上不像同業20%至30%的離職率，它準時30天付款，遇到銀行假期，甚至提早一日付款。

2020至2021在疫情期間，香港的百佳頭3個月已經將全年的銷售跑曬回來，餘下的9個月就是動腦筋如何壓榨供應商，如何拖數6個月至9個月，就係唔找數。

停下腳步，審視餘生。其實他們沒有甚麼秘密，就看你能不能做到。

所有的創新，都不是建立在豐富的資源上，而是在建資源短缺的情況下誕生，此刻需求衰退。

人生本身就是一種講不清楚的東西，這些問題的答案深深掩埋於時間和人性形成的岩層之中。就因為說不清楚，所有的好壞和意義都只能處在絕對正確和絕對錯誤之間。

Costco其實沒有甚麼秘密，連我也知道，這也算甚麼秘密呢？