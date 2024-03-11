日本的酒店大亨！不務正業的基金經理如何成為酒店大亨？除了天時、地利、人和，還要捉緊一件事

酒店大亨（Hotels）遊戲為1974年由Denys Fisher所設計的親子遊戲，可說是與「地產大亨」齊名的經典Boardgame代表。

遊戲中玩家扮演著酒店的經營者，除須要購買地產、興建酒店及增加設施外，還要想盡辦法吸引顧客來住自家的酒店，並讓他們花盡所有財產。玩家們須充分運用智慧、選擇最好的投資，並且收購別人的酒店，才能成功的建立自家的酒店王國。

當玩家們陸續因破產退出遊戲，最後只剩一位玩家時遊戲即告結束。此時，該玩家已一步一步的將其它酒店吞併，成為名符其實的「酒店大亨」。

原本是對冲基金經理的Winston，2019年毅然辭職，隻身前往日本，拿下第一間酒店，翌年碰上Covid，原來以為會蝕到一塌糊塗。

四年後的2024年，他擁有12間不同品牌的日本酒店，合共411間房。

管理的飯店資產超過 170 億日圓（1.15 億美元），目前有70 名員工，來自 13 個國家。2023 財年營收年增超過 356%，首次實現正年度現金流。

以目前日本的上市規則，Winston 是一家日本有限公司（Kabushiki Kaisha 株式會社），他完全有資格在日本IPO，並非富二代的他是如何做到呢？

「即使是Covid期間，外國遊客完全消失，光做本地客人，3,500円一晚，30%入住率我們仍然有錢賺。」

「最初創業的時候，為了節省成本，索性自己執房，執了三間，已經累死，但六七十歲的執房日本婆婆手腳仲快過我，一日執六七間完全冇問題。」

Wayfarer是一家利用輕資產營運酒店的新創公司，與房地產投資者合作，幫助他們制定「價值提升」重新定位策略，目前在大阪及京都經營了三個品牌：Kabin、Wayfarer和ORI合計12家酒店，並計劃繼續在全國發展，開設更多酒店。

Winston以自有品牌承包和管理酒店，並為其提供行銷、收益管理、客戶服務和品質控制等各種服務。

Wayfarer的商業模式與傳統連鎖酒店不同，它利用軟體定期改進數據，今年將添加人工智慧技術來優化飯店營運和績效。同時推進本地活動／推薦和聊天服務。

Winston也導入人工智慧的「動態定價策略」去管理旗下酒店。

Dynamic Pricing 是根據市場供需變化調整房價的一種方法，並利用數據和技術做出明智的決策。使用動態定價策略的一些好處是：

- 當需求較低時，它可以透過吸引更多顧客來提高入住率。

- 當需求旺盛時，它可以以更高的價格出售剩餘的房間來最大化利潤。

- 它可以透過將歷史資料與當前市場趨勢進行比較來改善預測。

- 它可以透過提供獨特和個性化的體驗來創建忠實的客戶群。

- 追蹤入住率並與競爭對手進行比較。

- 應對異常市場狀況，例如特殊事件或天氣變化。

- 透過提供折扣或激勵措施在旺季之外創造「高峰」。

- 了解賓客細分模式和偏好。

- 嘗試房間類型偏好和可用性。

日本很多酒店經營管相當守舊，和昭和年代差不多。

「最震撼的一次經驗，我問酒店經理如何定價，他拿出一張密密麻麻，300多行Cells的Excel，用黃色、橙色Highlight 了過去五年、十年當月當日的酒店的歷史價錢去訂今天的價格。」

「我簡直O嘴，索性自己寫系統，自家用。」

問及今年日本樓股大旺，Winston說：「今年我們第四季在大阪和京都推出了近 300 間客房，且得到很多機構投資者，私募基金及本地銀行的支持。品牌在數位平台的支持下，實現了連鎖飯店的一致性與 Airbnb 的在地特色和連結。」

凡事均有週期的，掌握了方法論，那就給自己準備一兩個週期去達成你的目標。

不管是拿錢作為你的本金，還是拿你的身體，你的腦袋，你的時間作為本金去生錢，然後才能去循環做上面「捉到資產週期」的過程。

Winston就是天時，地利，人和，捉到週期，就這麼簡單，成為名符其實的「酒店大亨」。