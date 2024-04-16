台灣網文《千萬不要去香港玩》：徹底影射香港旅遊業深層問題？真正拖垮香港的是甚麼行為？3個原因分析

最近，一篇名為《千萬不要去香港玩》的帖子在台灣的網絡論壇上引起了熱烈的討論。

這不僅僅是一篇簡單的差評，更像是一面照妖鏡，把香港旅遊業的種種奇葩現象照得淋漓盡致，映照出香港的諸多問題。這不僅僅是因為它記錄了一對台灣遊客在香港的種種不愉快，更因為它觸碰到了深藏於香港旅遊業下的冰山一角。

從面對「無處不在的歧視」，到在餐廳中遭遇「服務超差還要收服務費」，再到「飯店超貴質量差」的住宿體驗，這些生動的敘述無不影射出香港旅遊業的深層問題。

更為尖銳的是，當這位網友和另一半決定轉戰深圳時，他們所遇到的卻是截然不同的待遇：「東西比香港好吃太多，而且價格香港的三分之一，服務超級好。」

在貼文下面，台灣網友的回應中，滿是對香港旅遊體驗的失望和批評。「香港人本來就討厭、香港人的服務本來就很爛啊、去過一次香港不會再去第二次。」「香港人是不是吃了炸藥啊，怎麼這麼火爆？」「去過一次香港，感覺自己像完成了一場生存挑戰。」

而香港網友的回應中，「旅遊業墓地」、「香港已死」則流露出一種自嘲與無奈，似乎對當前的困境既感到無力又缺乏改變的動力。

真正拖垮香港的是習慣性反駁。

每當有一些外國媒體、傳媒、意見領袖、學界批評香港的時候，就有一班九品芝麻官自告奮勇走出來反駁。

每個人都有反駁的義務，這是全球頂級諮詢公司McKinsey對所有員工的行為要求，即對於自己不認同的看法和意見，明確表達出自己的想法並提出反駁。

麥肯錫認為，不同的意見充分對抗碰撞時，更容易出現深刻、全面、有效的創意和想法。

但現實中不少人卻沒有接受別人意見的雅量，但凡有人對自己提出一點不同意見，就會像一隻好鬥的公雞，發起自己條件反射式的反駁。

一個人「習慣性反駁」的原因是甚麼？這種習慣性反駁是怎麼形成的呢？

1.自大心理，缺乏空杯心態

有些人對自己認識不清，總認為自己的經驗、能力，別人無法相比；自己永遠都是一副我懂的多的態度，缺乏空杯心態，對待所有的意見，都缺乏容納的「雅量」。

2.防衛式自卑心理

習慣性防衛的根源是懼怕暴露出我們想法背後的思維。防衛性的心理，使我們失去檢討自己想法背後的思維是否正確的機會。對多數人而言，暴露自己心中真正的想法是一種威脅，因為我們害怕別人會發現它的錯誤。

3.低層次的思維閉環

過早形成低層次思考閉環，是阻礙一個人進步提升的重大障礙。對外部一些捅破窗紙的言論、意見非常排斥，習慣性反駁也就成了他維護自身閉環合理性的重要手段。

空杯心態是心理學上的名詞，是說要想不斷進步，先要把自己變成一個空的杯子，而不是長期處於自滿的狀態。學會傾聽，是人應具備的基本技能和社交態度。它不僅讓說話者感受到了被尊重和被認可，也可以從別人的觀點或意見中，認清自己的優劣，找到自己的不足。

最近有句話非常火，是美國國務卿布林肯說的，如下：在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在餐單上。

那就是這個世界最真實、最精準的運行規則，也是對這個世界最高度的認知。如果你的心態是開放的，願意改變自己的事業、孩子的學業、家庭的未來，你可能會發現一個更大的天空。