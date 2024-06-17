王維基與HKTV Mall的末路狂奔！本地薑憑甚麼競爭亞洲電商市場？沿用CTI、HKBN經營手法能分一杯羹？

2020年新冠肺炎疫情爆發，許多實體通路業者都成為重災區，造就了電子商務平台的收割時刻。創辦於1962年，長年稱霸美國零售業界的Walmart，早於2007年推出自家購物網站Walmart.com，並在2014年首創線上買、門市取的服務，開啟零售業虛實整合的年代。

而當時他鎖定的對手正是在另外一個山頭上的王者，全球最大的電商亞馬遜，回想當時，Walmart的收入仍然遙遙領先亞馬遜，2013年為例，Walmart年收入4,600億美元，亞馬遜只有740億美元，不過Walmart並未掉以輕心，陸續投入大量銀彈收購其他電商平台，藉著資本的雄厚勢力，向亞馬遜進軍。

到了2023年，Walmart的電商營收達到1000億美元，已經是全美第一，相較之下亞馬遜營收只有529億美元，已經看不到Wallmart的車尾燈。

放眼鄰近市場，亞馬遜早已在日本深挖，東南亞也有Lazada和蝦皮Shopee這些電商巨頭，而中國電商發展更加成熟，正在進攻世界，大家都有資金、有野心、有人才，反觀香港都是一些本土電商，Hong Kong TV Mall憑甚麼去競爭呢？

相信沒有人會否認，王維基是香港StartUp教父級人馬，最重要的是他在推動整個創新領域，展示了如何在面對挑戰和不確定性時進行創新、轉型，對香港本地創業生態系統產生了積極影響。連跟佢搵食的同僚、供應商，戰友個個搵到錢，這個是最重要。

王維基不僅在自己的企業內部推動創新和創業，還積極支持香港本地創業生態系統。通過他的創業經歷和公開演講，王維基激勵了許多香港年輕人投身創業，強調創新精神和堅持不懈的重要性。

他也參與了對一些新創公司的投資，支持本地創業者的發展。

我唔識王維基先生，夾硬要拉攀關係的話，有一次與王曾有一面之緣，是往城大時，見王獨自一人在飯堂吃燒味飯，心想，不是吧？

及後，見眾人在課室前等候面試，始知其電視台在大學中招兵買馬。

王維基及其HKTV Mall在過去幾年面臨了一系列挑戰和困境︰

競爭對手強大：

HKTV Mall面臨來自其他大型電子商務平台如淘寶、京東及Costco等的強烈競爭。這些競爭對手擁有龐大的用戶基礎和強大的物流網絡，使得HKTV Mall在市場份額上處於劣勢。

價格戰：

為了吸引消費者，電子商務平台經常進行價格戰。這會壓縮HKTV Mall的利潤空間，並對其可持續發展構成威脅。

物流倉儲挑戰：

HKTV Mall需要建立並維持高效的物流系統，以確保快速和準確的商品交付。然而，這涉及到大量的資本投入和運營成本，還需要複雜的管理和運營。

王維基也是香港近代最尊重創意的老闆之一，擅長打逆境波，佢做的生意手法是「經營」，其他人做的生意手法是「買賣」，高低立見，所以過去30年鋪鋪贏得漂亮。

當年CTI同Hong Kong Telecom打IDD贏在甚麼地方？如何揮低HKT？唔該温温功課，王生次次出手，仗仗漂亮，下下封喉。

王維基團隊幾大護法，多年忠心耿耿，開山闢石。CTI, HKBN, HKTV Mall每次都會引起炒作話題。

佢經營的手法是Break through，小品牌，冇包袱，道出的信息，跟以前的Formula完全不同，消費者反應很大而且兩極化，一半很喜歡，一半很討厭。那時開始有人反省，廣告的力量，原來要是引起公眾談論。消費者也會相互影響，是一個良性循環。

王維基的面相有數種特徵值得一提：其耳朵為「棋子耳」。耳型細但質厚而硬，代表白手興家，難有外力相助。

其額骨是飽滿隆起，代表智慧發達，惜額紋數條，代表勞心勞力，且事業波折，且有兩條直紋於印堂上現，此為「鶴足紋」，代表適合從事參謀、顧問之職責。

而王維基的眉毛是非常淡，眉相淡者心清情淡薄，其決定做事以理性為主，故此那些所謂情義舉動，純屬用人妙法之商業決定。

眼相中，王生的眼相屬「三角型」相，但藏而有神，有神銳之徵，代表有專注，誓不甘休的決心。