AI把我逝去的太太「復活」！日本愛妻號由IT編輯變AI藝術家！用舊照重現亡妻鮮活形象、歌聲合成新歌曲

人生只要兩次幸運：一次遇見妳，一次走到底。

65歲還可以做甚麼，很多人去到這個年紀已經退休，安享頤年，抱孫為樂。

65歲的松尾公也先生在過去的30年裡一直是日本國技術領域行業領先的編輯記者。松尾先生的職業生涯始於 Dempa Shimbun，這是一家專門報道科技業的日報。

就在Apple McKintosh電腦發布之前，負責翻譯報導有關Apple電腦外國文章。之後，他跳槽到日本軟銀，在出版部門推出了第一本完整的 DTP 週刊《PC WEEK》，並擔任出版物的創始主編。

他最近還擔任ITmedia NEWS編輯部，並且是最早將Twitter、YouTube等SNS服務納入媒體的人之一，並承擔了許多實際工作。2014年，他與一位居住在美國的工程師創辦了播客「backspace.fm」。該節目每週播出超過4小時，現已成為熱門節目，擁有眾多付費訂閱者。

松尾也是一名AI藝術家，也是IT編輯，還是音樂人。

松尾公也的妻子小鳥醬，在2013年6月25日，因為乳腺癌，在堅持了很久以後，不幸逝世。小鳥醬是一個歌手，她和他的這一生，兩人最愛的，就是音樂。

此後，松尾公也陷入無盡的思念中。隨著各種AI影音生成工具的出現，他不斷學習掌握這些技術，試圖以此「復活」妻子。

在小鳥醬逝世前的幾個月，松尾開啟了一個全新的計劃，他找了幾個朋友一起，想把小鳥醬的過去的歌曲，進行重新編曲和錄制，然後發佈到iTunes Store。以此，來做永遠的紀念。但是那個時候，小鳥醬的病情已經相當嚴重了，儘管她盡了最大努力，但歌聲依然非常的不穩定。

在嘗試了幾次之後，小鳥醬的身體實在無法吃得消，為了不增加她的負擔，松尾決定，使用妻子過去的歌聲，以此為基礎來製作UTAU音源，然後合成新的歌曲，再把小鳥醬實際唱的不穩定的歌聲和用UTAU合成的新歌聲合併在一起，以此來達到一個完整的效果。

近日，松尾在社交媒體上，發布了一段利用人工智慧影片生成工具「Luma Dream Machine」製作的影片。在這段影片中，他以11年前去世妻子的照片為基礎，利用AI技術重現妻子生前鮮活的形象。

松尾公也的 X （Twitter）頭像是跟小鳥ちゃん的合照，自我介紹則寫著：「永遠超愛妻子」。

日前他用1978至1987年間拍攝的底片照，通過 Remini 技術進行高解析化處理，及 Stable Diffusion 生成圖片，上傳到Dream Machine後輸入提示詞：「a girl is talking with her friend on a moving train，從而生成影片，回復了妻子高中時的美麗。

他發表文章表示：「我並不是為了單純的影像製作，而是為了讓那些靜止的圖像動起來，讓我能夠再次看到11年前去世的妻子動起來的樣子。」

據說，茫茫人海中，兩個人相遇的概率是千萬分之一。

相遇很難，能夠遇到一個人真心對待自己，更是難上加難。每個人一輩子會認識將近8萬人，在認識的所有人之中，只有少數幾位會變得很特別，保持聯繫。

歲月會沖淡很多人，時光能看清很多人。那些對妳好的人，請一定要珍惜。因為有些人一旦弄丟了，就再也找不回來了。

年輕時能陪男人過苦日子的女人，一定不是圖他的財，純粹是因為愛。風雪是妳，平淡是妳，清貧也是妳。榮華是妳，心底溫柔是妳，目光所致也是妳。願得一人心，白首不分離。