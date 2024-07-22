全球大洗牌！企業決策者投放資本首要考慮的是甚麼？為甚麼愈來愈多資本都在尋找新歸處？不要選錯城市！

最近這兩年，是全球大洗牌的兩年。

國際關係大洗牌，貿易地位大洗牌，城市價值大洗牌，產業佈局大洗牌，資本大洗牌，人口大洗牌。

斷鍊、洗牌和重塑這三個關鍵詞，已經成為了我們社會的顯著特徵。世界在變，我們看世界的眼光和邏輯也必須要變，否則就要付出沉重代價和損失。

在當今社會，中產階級始終是一個備受矚目的群體，他們擁有穩定收入、較高生活質量和一定社會地位的群體，他們通常接受過良好的教育，具備專業技能，並在職場中佔據一定的地位。

不過，與富豪階層不同，中產階級的財富積累，往往是通過長時間的辛勤工作和節儉生活實現的，因此他們的財富基礎相對較為脆弱，牌一洗，這個看似穩固的階層，卻時常因為一些意外的因素而陷入困境，甚至有可能重新陷入貧困的境地。

近年來，隨著房地產市場的波動和經濟環境的變化，愈來愈多的中產階級家庭因衝動而陷入經濟困境，甚至返貧。

可能很多人不明白，為甚麼資本會選擇某些國家？這些，可能需要你親身經歷和感受之後，才能搞明白。

過去，亞洲發展的主角是日本、韓國、新加坡，以及世紀之交的中國。如今，印度、越南和印尼逐漸成為區域經濟和全球價值鏈中的重要參與者。

過去20多年，大家都在用的蘋果手機，大部分都是在中國製造，一間蘋果公司可以養起一整個市的人口，當富士康決定將河南鄭州的供應鏈移走，引致數十萬人失業，國內近期甚至有一些社交媒體有人跪求富士康不要離開河南。

十幾年前，河南為了吸引富士康進駐，推出了史無前例的惠企政策：提供15億美元建廠補貼，企業稅和增值稅在正式投產前五年免收，正式投產後五年減半收取。

終於引來了富士康數百家上下游相關企業、特別是高新技術產業也跟隨而來，極大地促進了河南產業結構的調整和發展。

富士康進駐後對河南的經濟發展也帶來了驚人的推力，從2010年開始，河南出口貿易額一路從34.56億美元暴力拉升到200多億美元。

富士康給河南直接提供就業崗位30多萬個，間接提供相關服務的從業人員多達100多萬，是河南最大的稅收收入繳納企業之一。

河南經濟能在十年時間裏取得迅猛發展，離不開富士康；富士康能成為全球最大的電子代工廠，也離不開河南的支持。

近年來，全球供應鏈面臨前所未有的壓力。對企業決策者來說，首先要考慮的是供應鏈韌性。比如，近年，多國開始把部分製造業、工廠，往東南亞遷徙。

亞洲曾以外包中心和工廠聞名，如今一些亞洲企業已經躋身全球前列。因此，亞洲國家能在本地區找到更多機會，而不必一味依靠外部。這也體現為更大的區域影響力。

為甚麼愈來愈多的資本，都在盤整資產，尋找新的歸處？

全世界都是流動的名利場，用風險對沖風險，用身分對沖身分。但好在，事情已經無法再壞，所以整個世紀纏綿悱惻若即若離相互看不上，只要不擦槍走火。

在脫鈎的大環境下，全球化仍然靜水流深，這是我所看到的。

華人可真的是堅韌不拔，無論在最好的世紀初還是現在，華人對翻身、對搞錢、對無所不用其極地完成階層跨越。

此生是一場遊戲，政治大背景就是美中大脫鈎下的國際關係大洗牌，華人全球化。