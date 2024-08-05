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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

05/08/2024

日本老人到底多悲哀？70歲還要拍AV！在日本想安享晚年需要多少錢？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　眾所周知，日本的地下成人產業相當發達。根據近幾年的調查，日本每月大概能生產4,500部AV視頻，年產量不低於35,000部，每年能創造約550億日圓的收入。

 

　　然而巨大的創收背後，隱藏著的是整個行業多年以來對女性的剝削、脅迫、欺騙以及性侵犯。

 

 

 

　　在這個互聯網高度發達的時代，AV視頻一旦發布，可能瞬間就被無數人下載，甚至拿到國外的非法網站上傳播，即使成人影片公司停止售賣，視頻仍有無數途徑繼續流傳，並且能輕鬆繞過日本法律，根本無法有效制止。

 

　　成人女星的標籤，一旦貼上就是一輩子的桎梏。很多受害者即使退出行業，依舊無法正常生活。她們時刻活在恐懼和焦慮中，害怕家人和朋友知道自己的經歷，甚至不敢見人。

 

　　父母和我斷絕了關係。未婚夫取消了婚約。婚後有了孩子，擔心孩子被霸凌。是很多受害者們都曾經歷過的。即使幸運地沒被人發現，她們也可能患上精神疾病，而且很難重返社會。

 

　　曾當過成人女星的小室友里表示，自己當初轉行時，無數次被公司拒絕，說不能和她一起工作、無法對她產生信任等。

 

 

　　日本已經進入深度老齡化社會。活到老幹到老的社會，養老，真的只能靠自己。工廠裡，餐廳裡，大街上，到處都能看到日本老年打工人的身影。想要從工作中解放出來，用養老金過上不算寬裕但也無憂無慮的生活，對這些日本老人來說，這簡直是癡人說夢。甚至有一些70至80歲的老人開始下海拍AV。

 

　　在普通人的印象中，色情行業應該是年輕人的專利，一群群血氣方剛的青年，通過AV消耗著過剩的精力。

 

　　然而在日本，屬於中老年人的銀髮色情業正在愈做愈大，甚至有成為主流的趨勢。

 

 

　　老年人雖然不如年輕人那般精力旺盛，但對AV同樣還有需求。

 

　　日本專門給中老年人看的色情電影，就佔整個市場的四分之一。

 

　　因為有市場，從而激發了線上AV和線下風月場所的熱情。80歲從AV界隱退的帝塚真織就是其中一位。

 

 

　　71歲的時候，曾經出演過歌劇的帝塚和一位老顧客閒聊。對方正好在AV企劃公司上班，最近正想打造一部超熟女50路、60路系列。這個人便問起帝塚有沒有興趣，沒想到這麼一做就接近10年。因為AV現場拍攝實在是太辛苦，80歲的帝塚選擇了隱退。

 

 

　　毫無疑問，長期做這種工作，非常透支身體，腰痛那是家常便飯。很多新人入行不到半年，就會因為留下很多職業病而選擇退休。

 

　　在日本，要想安度晚年需要多少錢？2019年時，日本金融廳給出了自己的判斷。

 

　　夫婦兩人假設從65歲退休，活到95歲，除了養老金收入以外，還至少需要2,000萬日圓的養老存款。

 

　　除了每月領的養老金，還要2000萬日圓才能安享晚年？

 

　　此事一出，嚇得當時的日本首相安倍晉三連忙出來解釋，金融廳公布的數字是不正確的，會引起誤會，今年的養老金支付額正在增長。

 

　　但現實是，隨著年輕人口愈來愈少，老年人愈來愈多，往養老金池子裡注水的人愈來愈少，取水的人愈來愈多，池子見底那是早晚的事。如今，他們變老後，卻面臨養老的大問題。就目前來看，這確實是個難題，而且將來也會更加糟糕。

 

 

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