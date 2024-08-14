買隊波嚟玩下！阿里巴巴蔡崇信投資NBA籃網隊利潤翻倍！成功將愛好運作成幾百億生意？買下一支球隊可帶來多少經濟利益？

湖人隊近期簽下了LeBron James的兒子Bronny James，這一舉動無疑是一次商業和體育上的雙贏。

LeBron James是NBA歷史上最具影響力的球員之一，其兒子Bronny James的加盟不僅延續了家庭的籃球傳奇，還能吸引大量球迷，特別是年輕一代的粉絲。這一簽約在媒體上引起了極大的關注，為湖人隊帶來了巨大的曝光機會，增加了球隊的知名度和影響力。

湖人隊的老闆Jeanie Buss，繼承了父親Jerry Buss的帝國，Jerry是一位成功的房地產投資者，1979年以6,700萬美元購買了湖人隊，並一直持有至今。

其他著名的NBA班主Steve Ballmer，洛杉磯快艇隊（LA Clippers）的老闆，他是微軟的前CEO，個人資產約為649億美元。他在2014年以20億美元的價格收購了快艇隊，並計劃在加州建造新球館。

根據最新的數據顯示，2024年NBA的總收入達到了歷史新高。在NBA的30支球隊都有一種機制，既有競爭力又能賺錢，經濟分配很公平，例如電視轉播收入會平分給各個球隊，它確保每個投資聯盟的人都不會損失太多。

在2022至2023賽季，NBA的營收達到約100億美元，比前一賽季的64.1億美元有顯著增長。NBA也是一個全球化的品牌，215個國家都有球迷收看比賽，吸引了大量的企業贊助和廣告投放，這也是其收入的重要組成部分。

NBA主要的行銷策略之一是經營社交媒體，例如官方YouTube頻道，定期分享精彩好球、球隊故事和球員採訪。

6年前，阿里巴巴第二把交椅蔡崇信（Joe Tsai）對於布魯克林籃網隊的收購曾轟動一時。2018年4月，蔡崇信宣佈以個人出資購買籃網隊49%的股份，交易最終定價超10億美元；緊接著在2019年8月，他又以創紀錄的23.5億美元收購餘下51%的股份以及球館巴克萊中心，成為NBA第一位真正意義上的華人老闆。

曾經超30億美元的投資，對應了如今60億美元的總估值，能夠很輕鬆地以高於當初收購價的金額賣出球隊股權。

VC出身，一度退隱現在掌舵阿里的蔡崇信被無數VC／PE圈從業者視為偶像。被譽為阿里財神爺，蔡崇信一直是亞洲風投圈的神話。

1999年，蔡崇信結識了馬雲。那時候，這個草根創業團隊正在尋找VC的投資，而蔡崇信任職於瑞典Investor AB風險投資部香港辦公室。這次投資最後沒談成，但當時阿里巴巴創業團隊的氛圍卻把蔡崇信吸引了來。

後面便有了人盡皆知的故事：蔡崇信毅然回香港辭掉年薪70萬美元的風投工作，跑到杭州加入不知前途幾何的阿里。

據《紐約郵報》報道，布魯克林籃網隊的蔡崇信（Joe Tsai），已將手中的部分股權出售給了科赫家族，交易總估值為60億美元。

此前，蔡崇信分批次全資購得籃網隊，交易總金額超過30億美元。短短幾年間，蔡崇信這一筆投資不經意翻倍。

此次交易，蔡崇信將股份轉讓給Julia Koch，這位科赫工業集團老闆大衛科赫的遺孀，個人財富達到643億美元，全球第二富有女性。

完成交易後，Julia 及其家人還將獲得籃網控制權的優先購買權。

將愛好運作成幾百億的生意，蔡崇信再度展示自己的商業天分。在耶魯讀書時，蔡崇信就是個超級籃球迷，非常熱衷體育運動。

一個有趣的例子是，2015年阿里體育項目落地後，一向低調的蔡崇信不僅出現在公司與美國PAC-12聯盟的戰略發佈會上，還在發佈會中途跑去打籃球。過去這些年，蔡崇信的身影也經常出現在籃球場上。