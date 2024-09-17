東盟四國榴槤大戰！中國開放鮮食榴槤進口範圍：馬來西亞、泰國、越南、老撾誰是最終大贏家？

馬來西亞的合作方知道我不太討厭榴槤，一大清早就捧來兩盤，下午茶又帶我們去當地的小販攤檔再大快朵頤，來個榴槤下午茶。

隨著各大媒體的宣傳以及購物網站的推波助瀾，香港人對水果之王榴槤的接受度愈來愈高，需求量愈來愈大，在中國，榴槤突然成為網紅水果，天貓、蘇寧易購和京東作為國內三大電商紛紛採取行動，榴槤戰役愈演愈烈。

夏季榴槤市場需求激增，市場競爭尤為激烈，泰國與越南競相成為該季節榴槤出口中國的領頭羊。與此同時，馬來西亞新鮮榴槤正式啓運中國，這一里程碑事件標誌著馬來西亞榴槤正式邁入對華出口的新紀元，為兩國間的水果貿易合作開啓了全新篇章。當地的榴槤場主告訴我，邀請幾個Tiktok網紅過來做現場直播，一天可以早上400,000元的生意。

因為榴槤直播帶貨除了供應鏈能力，最終比拼的還有主播對榴槤的認知，榴槤文化、內容的儲備和輸出能力。吃著吃著、聊著聊著，貨就賣完了。

東盟四國榴槤戰，誰是贏家？

今年以來，東南亞榴槤出口國對中國市場的爭奪戰如火如荼。先有越南冷凍榴槤異軍突起，後有馬來西亞新鮮榴槤強勢入局，再到老撾榴蓮出口商探索機遇。相比之下，泰國榴蓮正面臨嚴峻挑戰，激烈的競爭似乎動搖了其在中國市場的霸主地位。

中國是世界上最大的榴槤買家，2023年進口量達到140萬噸。榴槤被許多消費者稱為水果之王，被視為美味佳餚，甚至被用作慶祝婚禮等特殊場合的禮物。

2023年，泰國出口中國鮮榴槤增至92.9萬噸，市場份額高達68%，依然保持中國市場第一大榴槤供應國地位。

因陸地邊境口岸運輸的成本較低，越南榴槤在中國的售價有時低於泰國榴槤。去年越南出口新鮮榴槤約50萬噸，總價值達23億美元，其中90%出口到中國。

此前越南冷凍榴槤主要出口到泰國、美國和歐洲，每年銷售額達數億美元。隨著中國市場大門敞開，榴槤出口額預計將大幅增加。如果中國市場轉向消費冷凍榴槤，越南將擁有巨大的競爭優勢。

8月24日，馬來西亞首批40噸新鮮榴槤鮮果以包機方式分三批出口至中國。馬來西亞農業及糧食安全部、聯邦農業銷售局和交通部在吉隆坡國際機場舉辦了啓動儀式。

今年是中國和馬來西亞建立外交關係50週年，兩國簽署了《中華人民共和國海關總署與馬來西亞農業及糧食安全部關於馬來西亞鮮食榴槤輸華植物檢疫要求議定書》，馬來西亞鮮食榴槤獲准進入中國市場。

2023年，馬來西亞水果出口總額達20億令吉，其中榴槤佔了56%。貓山王榴槤是中國知名品牌。

黑刺品種因口味更甜、能滿足不同口味而廣受歡迎。這一趨勢促使馬來西亞種植者擴大黑刺榴槤種植面積。

官方數據顯示去年馬來西亞榴槤產量達455,458噸，預計2025年將增長11%至 505,853 噸。其中，貓山王佔總產量的36%，而黑刺僅佔1%，甘榜榴槤佔38%，D24榴槤佔11%。

如何挑選出肉率高又甜的榴槤，看好這個攻略：

第一步：觀察外形，識別品種

顏色偏淺或偏深的榴槤，可能成熟度不夠或過熟，需避免購買。

第二步：觀察鼓包情況

有多少個鼓包就代表有幾房肉。

第三步：查看果柄

注意果柄的濕潤程度，濕潤的果柄表示榴槤較為新鮮。

第四步：查看榴槤的尖刺

尖刺易於靠攏的榴槤成熟度適中，選擇尖尖類型的，一般皮薄肉多，而尖刺呈金字塔或細長形狀的，一般皮比較厚和肉小的。

隨著中國開放鮮食榴槤進口範圍，泰越馬老四國的榴槤大戰會更加火爆。市場上的榴槤價格會愈來愈平。同時，鮮食榴槤的口感體驗也將為消費者帶來多重選擇。