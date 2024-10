老錢家族的傳承 最懂Old Money的男人Ralph Lauren的人生，從零開始創立百億時尚帝國

近日在社交媒體流傳得最廣,就是馮德倫及吳彥祖的男神合體照。吳彥祖的淺米色西服套裝,搭配藍色花紋領帶,令人驚喜的,還是他和好友馮德倫的同框,瞬間夢回《美少年之戀》。

這張照片拍攝於紐約州的Old Money長島的Hamptons。

現場紐約上流社會齊聚,賓客們有的坐水上飛機,有的坐直升飛機,降落在Khalily Stables莊園。共同目的只有一個,就是參與一場有愛又愜意的Family Party,Ralph Lauren 2025春季時裝秀。

Ralph Lauren選在了位於長島的Hamptons,這個地方對Lauren家族來說更有著特殊的意義。這裏見證了Ralph與妻子Ricky長達60年的美好愛情,也記錄著一家人幾十年來的溫馨點滴,既是靈感之源,也是心靈的避風港。

歷史上包括羅斯福,甘迺迪家族,摩根,古根海姆家族,以及雅詩蘭黛家族等,早已在長島Hamptons紮根,這也是整個紐約最昂貴的豪宅之一。

HBO《Succession》中,Roy家族避暑別墅也在Hamptons,這些人在漢普頓的家,早已成為老錢家族傳承的一部分。

衣食住行「衣」為先,紐約曼哈頓第七街到30幾街這一區,就是傳統猶太人的Garment District,這做曾經是美國製造業的繁華中心。這裏有數不清的財富故事。Ralph Lauren就是其中一人。

Ralph Lauren的人生,從零開始創立百億時尚帝國,最難得的家庭事業雙豐收,不僅是最懂Old Money的男人,也是最懂愛家的男人。

1964年白手起家到現在,一共發展了約8種產品和服務線,十幾個品牌,除服飾外,還有家居、配飾(包、腕表、珠寶配飾、鞋、領帶、腰帶)、香水、餐廳、咖啡室等,於1997年在紐約證券交易所上市。

Polo Ralph Lauren一直是地球上被老番得最利害的時裝品牌,幾十年帶來了一種懷舊美學,一種經典感染力,吸引力,是感動美國的十大民族企業,正統American Dream,品味之王。

幾十年,做Ralph Lauren的貨,都唔知製造咗幾多個廠佬億萬富豪出來,佢哋對供應鍊管理已經到了神殿級。

Ralph Lauren同大部份猶太人公司一樣,接班人是一大問題。仔女冇興趣,而家寄望個細仔David度。

星光合照的中間兩位,一個是David Lauren(他們的二兒子),一個是他的妻子Lauren Bush,Anna Wintour話:"It's never easy to be your own man and your father's son, but David is absolutely both"

David Lauren說:很多人認為,我們的父母做時尚行業,大部分時間一定都是在出差,彼此之間的關係不會那麼親近。但是恰恰相反,沒有甚麼比我們全家人坐在一起,共用晚餐和家庭時光更重要的事情了。

經常可以看到他們一家人全部穿著Ralph Lauren的衣服拍照片。這並不是為了某種宣傳,而是他們發自內心喜歡穿父親設計的衣服。因為這對他們來說不僅僅是衣服,更是一種愛的表達。

甚麼人會著Polo Ralph Lauren?就係七十後或以上、同埋內地人,佢哋有個好似很漂亮的名字,叫做Babyboomers,而家不同了。

有不少老一輩經常先入為主評論各種創新事業,前輩的成就固然可敬,但在這光速競爭的年代,很多訊息的獲取,並不存在於自己狹隘的生活體驗,或者是上世紀成功的路徑中。

許多大企業家因為太成功,所以思維還停留在上世紀,那個他們最光輝的歲月。老人放手,新人謙卑,新舊完全冇融合可能性,一班曾經很成功的中老年人,他們用過去的成功經驗告訴你未來應該點樣做?

這樣不是武斷?我憑甚麽教你?不如你教番我好唔好?

整場大秀最感動的,是謝幕時84歲的Ralph Lauren,向相伴60年的妻子Ricky伸出手,等待她的一個親吻。