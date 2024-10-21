窮一生，其實做幾個Deal就夠

這兩年，全球私募基金的績效很差，為甚麼我們能夠愈做愈好，愈做愈大？

除了兩個星期提及的一隻美國納斯達克八倍股Nano Nuclear，未來12個月，更有兩三間核能相關，電動車充電裝置陸續上市，其實我們揀選的公司都好簡單，市值50,000,000美元至一億美元之間，上市價一般4美元至8美元，佔股大概都是10%。

PE私募其實就是一種另類投資。另類投資（Alternative Investments，也常被稱為Alternative assets），指的是非股票、債券或現金的資產類別。這類投資與傳統的投資類型不同，因為它們不容易出售或轉換為現金。愈來愈多的機構投資者和高淨值客戶都會在傳統的投資組合中增加另類投資。

在私募股權中，DPI代表Distributed to Paid-In Capital（已分配資本與已投入資本比率）。這是一個關鍵的績效指標，是基金出資人（LP）在基金裡的分紅和投資額的比例，也就是LP拿到的現金回報。

當DPI等於1時就代表LP已經收回成本，大於1時，說明LP獲得了超額收益。例如，我們已經向投資者返還了 1.3 億美元，而投資者投入了 7500 萬美元，那麼 DPI 將是：75,000,000／130,000,000 = 1.73。

DPI為1.73意味著每投資一美元，我們已經返還了1.73美元給投資者。

根據Bain & Company的《2024年全球私募股權報告》（Global Private Equity Report 2024），截至 2024年3月，私募股權的年化IRR已降至10% 以下，遠低於該行業曾經設定的 25%目標，甚至低於股權成本的粗略基準。

2024前六個月，全球私募融資金額合計僅籌集了18億美元，而2023年全年籌集的資金為78億美元。同時，在同一時期對標普S&P 500指數進行投資可獲得30%的回報。

企業要求新求變，每三五年重塑自己一次，要有預見性，學會長期的贏、專業的贏、可持續的贏。所以，成功永遠只是1%的人。

一流企業做行業的事，二流三流企業做學一流企業的事，面對高淨值、超高淨值客戶的自身企業的數位化重塑、投資、傳承這三大痛點，總有客戶問我們，你給我的投資建議是甚麼，我應該投資哪些產品。

我說我們先不說產品，先看看你的資產配置怎麼樣。

對於私募股權、資本市場、房地產這些資產類別，我建議用母基金的方式投資，因為風險太高了，週期太長了，單一項目也有極大的風險。

如果想投單一基金、單一企業、單一策略，就用小部分配置，例如10% - 20%以內。比如一億的可投資資產，私募股權投1500萬，剩下再去投一些單一機會，其他資產類別也是同樣的建議。

房地產投資也是一個複雜、高難度的問題。我們的投資策略也很清晰，推薦大家考慮短中期的和中長期的，不要再去做以房地產為底層資產等，買樓等升值這樣用高槓桿去搏的方式，未來是沒有這樣的機會了。

但是，甚麼樣的贏才是真正的贏？真正的贏是長期的贏，科學的贏，專業的贏，可持續的贏。

現在投資世界看似表面上很多選擇，如何規劃人生投資這一類關鍵選擇題時，很多人其實茫然失措、隨波逐流的多，胸有定見、勇往直前的少。

撞上了一支八倍十倍股不叫贏，如果企業有一張訂單，來自於一個很熟悉的客戶，值得長期高興嗎？不必。一定要建立持續獲得訂單，建立從不認識的客戶那裡獲得訂單的能力，否則就是守株待兔。

優秀的私募基金完全有各種工具去選擇出合適於當時市場情況的好的標的和好的策略，這就是專業的力量，與市場是牛熊沒有直接關係。