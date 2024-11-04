日本新創酒店 住宅、共享空間品牌Not a Hotel，模糊「住家」和「旅館」的界線

總有人問我，住在Not a Hotel的感覺如何？

除了「扮嘢」，「打卡」，「炫富」，我想不到其他的形容詞，作為一個投資產品，回報卻少得可憐，只有2%。

Not a Hotel是2020年問世的日本新創酒店，住宅，共享空間品牌，正如其名字面，這不是一間純粹的酒店，而是以可作為酒店經營的住宅為核心，結合Airbnb +酒店，住宅，共享空間的營運概念創造的全新品牌酒店，品牌核心精神在於模糊「住家」和「旅館」的界線。

第一間酒店Not a Hotel靠幾張創意效果圖，兩個月之內在Instagram集資30億日圓興建。

Not a Hotel又以共同所有權（Shared Ownership）及分時度假（Time Share）的方式出售每間物業的所有權和入住天數，每間度假屋都可以被多人共同持有。

Time Share是一種度假模式，類似Banyan Tree悅榕莊酒店度假村分時度假概念，使用者可以購買特定時段的使用權，每年在固定的時間內入住。

這樣，使用者可以享受度假飯店的設施和服務，而不需要全年的所有權費用。

Not a Hotel根據需求，可以直接購買整棟建築／單套房間一整年的使用權，或是以10晚／年為單位的天數購買使用權，擁有所有權的屋主可以透過App預約入住時間和天數。

購買30天以上的屋主會有衣櫃可放置個人用品，不用每次入住都拖著行李；而屋主沒有使用時，別墅將由團隊代管，轉換作為飯店對外出租，收取的房費將成為屋主的收入。

新穎的概念、加上與多位國際知名建築師如Bjarke Ingels Group、Nigo、藤本壯介、片山正通的合作，讓Not a Hotel的每件案都成為話題。

Not a Hotel 的目標客戶主要是尋求獨特住宿體驗的旅行者，包括：

年輕一代：喜歡個性化和獨特體驗的年輕旅行者，他們更願意選擇短租而非傳統酒店。

家庭和團體：適合家庭或朋友團體出遊的住宿選擇，提供更大的空間和更靈活的安排。

長途旅行者：需要長時間居住的商務旅行者和背包客，Not a Hotel 提供的設施和服務能夠滿足他們的需求。

Not a Hotel 的未來發展潛力巨大。隨著共享經濟的興起和消費者對個性化服務的需求增加，公司有可能擴展到更多城市和國家。同時，利用科技手段提升用戶體驗、優化運營效率，將是其持續發展的關鍵。

在《Conde Nast Traveler》2024 年度讀者選擇獎中，泰國在全球最佳國家的排行榜中排名第六。

此外，蘇梅島的 Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa在最佳水療中心的排行榜中排名第十四，曼谷的The Sukhothai Bangkok 酒店在最佳酒店排行榜中排名第二十四。

實不相瞞，位於泰國蘇梅島Conrad旁邊這一幅地，我們是打算把Not a Hotel概念轉移過來，吸引更多國際投資者，希望創造更加全球化酒店，住宅投資產品。

在地球上，也只有泰國具有這樣天然條件，南北東西地域文化景觀完全不同，擁有豐富的自然和海洋生態，旅遊景點。