我們都需要這兩種能力：跨領域及Leverage

特朗普重新當選美國總統之後，美國媒體開玩笑說，他多了一個契仔，這個就是科技億萬富豪Elon Musk。

馬斯克不僅是近代歷史上最富有的一人，在社會，文化，科技，政治上，也擁有至高無上極大權力。毫無疑問，2024年是馬斯克事業大豐收的一年，除了在競選中出錢出力，特斯拉股價也創下年內新高，甚至他寄託火星夢想的航天企業SpaceX也有突破性成就。

特朗普重新當選美國總統之後，美國媒體開玩笑說，他多了一個契仔，這個就是科技億萬富豪Elon Musk。

馬斯克不僅是近代歷史上最富有的一人，在社會，文化，科技，政治上，也擁有至高無上極大權力。毫無疑問，2024年是馬斯克事業大豐收的一年，除了在競選中出錢出力，特斯拉股價也創下年內新高，甚至他寄託火星夢想的航天企業SpaceX也有突破性成就。

10月13日，SpaceX星艦進行第五次軌道級飛行試驗，順利發射升空，並在約6分50秒後捕獲裝置首次成功抓住從天而降的幾百噸重的火箭。這是人類首次用這種方式回收火箭，網友稱之為「筷子夾火箭」。

為甚麼身價數十億美元的人還希望更多財富和權力？

當你擁有一億美元，幾乎沒有甚麼你是無法承擔的，那麼為何還要追求十億美元，答案在於成為一個Billionaire，擁有的不單單是購買力，而是權力和威望。

超級富豪對於累積更多權力的狂熱追求，幾乎不可避免，特朗普當選之後馬上安排Elon Musk和烏克蘭總統澤連斯基通電話，Tesla的股價在11月8日市值暴增增至一萬億以上。

而我認為，他的成功歸咎於跨領域及Leverage。不管在任何階段，我們都需要這兩種能力。

Leverage這個字小學雞都識，其實中文不太好翻譯，字面翻譯就是槓桿，但深層的意思就是你要懂得把過去所學習的，以及你所擁有的優勢，用在新的領域，更好地達成目標，或者把創新帶進來，開拓新局。

也就是說，從跨領域跨角度的眼光來看，當我們從一個領域Leverage到另外一個領域的時候，新的機會就會被創造出來，而這個創造的能力源於我們在原來領域的累積，奠基於我們對產業，人性的理解。

Elon Musk的致富是靠資本或是技術？答案並非如此。Elon Musk說，「多讀書就可以了。」

一個念經濟商學院畢業生，雖雙修物理也僅止於大學程度，怎麼搞懂電動車、太陽能、到發射火箭、人工智能、社交媒體、超迴路列車、深度神經網路等跨領域知識？

Elon Musk從小就喜歡閱讀，每天花10小時、狂啃兩本不同學科的書籍是家常便飯，「有一次我把學校以及附近圖書館的書都讀完了；3、4年級的時候，還試圖勸說圖書管理員幫我訂更多的書。我發現自己不知道的東西實在太多了，而所有的一切都在這裏面。」

9歲時，他讀完4千多萬字的大英百科全書。小時候一天能讀2本書，閱讀量是一般人的60倍；即便現在他每天工作16小時，仍用移動的零碎時間在iPhone上閱讀。

企業成長的契機，一是跨領域學習的重要。這樣帶給我們雙向的指標，第一是回頭望，人生中會有沒有一天是浪費的，目前的工作不是令你滿意的工作，做又36，唔做又36，並不符合你的人生目標，但只要你認真不枉過這一天，也許在不起眼的地方學到新東西，也或者認識到一位很好的夥伴，學習在不同環境中找到自己更好的力量。

企業能成長，關鍵之二在於員工的成長。

如果員工沒有成長，企業如何能成長？如果員工沒有新想法，只按照過去老闆吩咐的指令，過去的經驗執行任務，企業就會停滯不前。尤其在競爭激烈的產業，不進則退，就會被後面競爭者迎頭趕上。

Elon Musk在這方面貢獻社會，牟取暴利的方式，也不就是跨領域，跨行業，跨國界Leverage嗎？