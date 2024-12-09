永遠不要和馬斯克對賭 如果踏實就能變富 那麼全球首富就是一頭牛！

Elon Musk他是我們這個時代最偉大的人之一，絕不為過。

馬斯克沉迷並專注於自己的科幻世界、技術世界裏，也使他能以一種常人無法理解的方式更清楚地看待事物，他讀了很多科幻小說，對於天空非常地嚮往，飛往外星和發現外星人讓他著迷。

最近，Elon Musk一段13年前接受採訪的Video超爆。這段6分鐘的視頻，用很多鏡頭和文字回顧了Ironman在創辦Tesla和Space X後被唱衰和質疑。在視頻中，這位世人眼中不近人情的Ironman眼含淚水，數度哽咽，令無數創業者為之動容。

主持人問他，Space X三次連續發射失敗時，為何沒考慮放棄？他斬釘截鐵地回答：「Never。我不知道甚麼叫放棄，除非我被困住或者死去。」

後來的事情大家都知道了。

他把所有錢都投進了Tesla和SpaceX，可結果是兩家公司都瀕臨破產。賣掉了房子，賣掉了私人飛機，賣掉了麥拿倫F1跑車。

他說：事實上，唯一有意義去做的事，就是努力提高全人類的智慧，為更高層次的集體文明而努力一生，這就是活著的意義。

一位馬斯克的投資者表示：科技界很少有格言能真正站得住腳，而永遠不要與Elon Musk對賭是其中之一。

光靠努力，勤勤懇懇，是不是能成為有錢人？

馬斯克的成功不僅僅體現在他所創立的公司，更在於他如何利用自身的影響力來吸引資金和人才。xAI的成長是他商業策略的一部分，這使得投資者對其未來充滿信心。

2024年，馬斯克正在全力打造他的人工智能公司xAI，這一計劃自去年夏天啟動以來便迅速發展。馬斯克的目標是追趕領先的OpenAI，這一公司是他曾經共同創辦的，但因內部權力鬥爭而離開。

為了實現這一目標，馬斯克挖走了許多AI行業內人才，並在短短幾個月內建造了一個大規模的新數據中心，這在業界幾乎是前所未聞的。

馬斯克於2022年10月以440億美元的價格收購了X（當時名為Twitter），並完成了私有化。早在馬斯克提出收購X時，他的報價就比X當時的市值高出近40%。

馬斯克掌管X後，該公司價值大幅縮水近80%至94億美元。

在收購X的過程中，一些投資者合計出資了71億美元，其餘資金則來自銀行貸款和馬斯克自己的財富。這些投資者包括富達投資、甲骨文聯合創始人Larry Ellison、中東巴菲特阿爾瓦利德Prince Alwaleed、Twitter創始人Jack Dorsey以及風險投資公司紅杉資本。

馬斯克向上述投資者提供了xAI公司25%的股份。xAI在最新一輪融資中籌集了50億美元，其估值達到了500億美元，短短半年內翻了一番。

許多投資者將支持馬斯克收購X視為對馬斯克本人的信任，以及融入其商業網絡的一種方式。該公司的年收入有望超過1億美元，而OpenAI預計今年的收入將接近40億美元。

xAI的主要收入來源於馬斯克的其他公司，尤其是其社交媒體X，xAI的聊天機器人Grok目前僅對該平台的訂閱用戶開放。此外，xAI還在為SpaceX的Starlink互聯網服務提供客戶支持，並計劃為X的搜索引擎開發新的AI功能。

馬斯克的團隊強調了xAI的兩個主要優勢：一是來自特斯拉和X的獨家數據，這些數據將用於訓練xAI的模型；二是xAI在建立大型數據中心方面的高效性。

隨著xAI的發展，馬斯克的商業帝國也在不斷擴張。鑑於特朗普即將重返白宮，而馬斯克深得他的信任，這一策略顯得尤為明智。

有一句話叫：如果踏實就能變富，那麼全球首富就是一頭牛。顯然首富是Elon Musk。永遠不要和他對賭！