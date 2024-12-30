唔好意思陳校長，你要拜拜 沙地在AI技術領域表現雄心壯志

72歲的香港科技大學前校長陳繁昌是典型的香港仔，在阿公岩村木屋區長大。中一至中五讀慈幼，預科讀皇仁。他擅長數學、計算機科學和工程學，在美國Cal Tech加州理工學院考取理工程學學士和理學碩士學位。後來在史丹佛大學取得哲學博士（計算機科學）學位。

2009年，陳繁昌出任科大第三任校長，2018年6月突然向科大校董會提出請辭，其後沙地阿拉伯的KAUST（阿卜杜拉國王科技大學）宣布，委任陳繁昌出任校長。任期為2018年至2024年，他剛剛離任。

接任陳繁昌的是比他年紀更大的82歲英國老頭Sir Edward Byrne AC教授，這背後有又有甚麼玄機和啟示？

美國的國際政治大戰略，歷來著眼長遠，諸如馬歇爾計劃、星戰計劃、解體蘇聯計劃、亞洲再平衡戰略、扶持以色列及謀取美國中東霸權計劃，其布局短則十數年，長可近一個世紀。

而中東這局棋，自1947年操縱聯合國實施巴以分治以來，已悄悄布局近80年。

2023年，在中國斡旋下，伊朗與沙地阿拉伯和解，美國與以色列對此耿耿於懷。美以等待時機，終於在哈馬斯發動大規模火箭攻擊後，開啟了長達一年的對加薩地區的戰爭與大屠殺。在打殘哈馬斯後，又開始攻擊黎巴嫩，敘利亞、同時與黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝、伊拉克民兵組織，胡塞武裝進行轟炸。纏鬥不已。

中東國家，特別是沙地，近年來在AI技術領域表現出巨大的雄心壯志。沙特的《2030年願景》旨在通過數位化轉型實現經濟多元化，沙特資料和人工智慧局（SDAIA）等機構也積極推動AI發展。

阿聯酋則制定了《UAE人工智慧戰略2031》，目標是在2031年之前成為全球AI領導者。沙地也正在推動智慧城市的建設，尤其是在交通、能源和公共服務等領域，例如，阿拉伯的Neom計畫是一個超大型智慧城市建設計劃，預計將在2030年之前完成，總建設成本超過5000億美元，其中相當一部分將用於AI技術的整合和應用。

普華永道（PwC）預測，到2030年，中東地區的AI產業收入預計將達到3200億美元，這表明該地區在AI領域具有巨大的經濟潛力。

2009年成立的沙地科大，不僅僅是一所大學，更加是中東發展尖端科技的航空母艦，他擁有國家超級電腦中心，以此作為發展國家主權AI產業，並宣布向Nvidia購買3000顆H100 GPU，構建超大型AI資料數據中心，而國家級的超級電腦也於此。

這樣大手筆的規劃，曾經高度依賴中國的科學家，陳繁昌校長高調地反對美國科技霸權，加速與各大國內知名大學合作，不斷增聘由北京大學，清華大學具有留美背景的科學家。

近年來，美國在國際技術競爭中採取了一系列措施，特別是限制人工智慧（AI）晶片出口。這些舉措引發了廣泛關注，尤其是自2023年起對中國的AI晶片實施限制，並逐步擴展到中東國家。

美國為了堵住後門，自2022年10月以來，商務部對Nvidia、AMD、Intel等公司施加了出口管制，禁止它們向中東國家出口高端AI晶片。Nvidia的AI加速計算晶片，如A100、A800和H100系列，是當前AI大模型和生成式AI技術的核心基礎設施，其銷售受限顯然會對這些國家的AI發展產生重大影響。

這一政策顯示了美國希望保持技術領先的意圖，同時也揭示了中東國家對AI晶片的巨大需求。此舉對全球半導體供應鏈及中東國家的經濟轉型和科技發展產生了深遠影響。

Sir Edward Byrne AC曾任英國倫敦King’s College院長，這也是代表沙地從親中轉向親美的高調宣示，拜登政府的AI晶片禁售令令到國王的AI大夢踢到鐵板，如果沒有Nvidia的晶片，中東的AI大夢就是沙漠裏的海市蜃樓。

中東形勢看似複雜，答案卻很簡單，如果要發展AI，所有關鍵人物都不能夠是中國人，必須在親美和親中之間作出了選擇，因此唔好意思陳校長，你要拜拜，從英國找來另一位比你大的老傢伙，接管阿拉伯的科大。