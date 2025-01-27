要破地獄的Intel英特爾 傳聞可能被收購

印象之中，極少在這個小地盤提及股票買賣，但今次例外，因為從去年開始，我們已經默默蒐集Intel，原因指向一個傳聞：英特爾可能被收購。

從去年開始，Intel一直在行屍走肉，拼命掙扎。從業績不斷虧損，股價一路下跌開始，Intel的命運就已經註定。

Intel面臨嚴重的困境，但事實卻更糟。這家曾經強大的美國科技巨頭正在多個對其盈利能力至關重要的領域失去市場份額。

你可能會疑惑，那英特爾這麼快就變成傳統落後企業了嗎？現在買電腦，Intel inside i5, i7依然是標準規格啊。

今天的晶片產業正在發生一場變革，用在個人電腦裏的晶片市場已經見頂或者說趨緩，下一個大市場將是人工智慧晶片，而這一輪變革是以GPU為底層基礎主導的。這些都不是Intel擅長的領域，未來增長自然不會太好。

Intel競爭對手不僅包括Nvidia，還包括規模較小的競爭對手AMD，甚至微軟等曾經堅定的盟友。

華爾街也沒放過英特爾。分析師和投資人都給出了負面預測，表示因為12個月下跌近100%的股價，英特爾後續很有可能會面臨被踢出道瓊斯指數的大危機。

不僅如此，Intel更是多方面遠遠落後於競爭對手Nvidia。截至目前，英特爾市值只剩下920億美元，市值30年來首度跌破1,000億美元，不足Broadcom高通的一半，甚至達不到英偉達的1/36。

曾經的萬億巨頭，何至於此？

在Intel騰飛的那些年，沒抓住的好機會真的太多了。

據路透社爆料，OpenAI最初找的投資人不是微軟，不是Nvidia，而是Intel。對AI市場嚴重的預判失誤，錯過了投資Open AI的好機會。當時Intel不僅拒絕了為OpenAI提供投資，還回絕了對方遞出的英特爾以10億美元就能收購OpenAI 15%股份的橄欖枝。

要知道，現在的OpenAI早已今時不同往日，估值甚至超過1000億美元。想像一下，如果英特爾此時持有OpenAI的股份，想必不會成為故事裏唯一的輸家。

誰敢想，這樣致命的判斷失誤不是英特爾第一次犯。

20年前，英特爾CEO Paul Otellini也曾拒絕了蘋果的合作邀請，被稱為Intel史上最大的誤判。也讓他不得不在2013年引咎辭職。

Intel一月中旬上升8.9%，創下近半年來最大單日升幅。原因Intel是可能被收購。

但這家神祕的買主究竟是誰？目前的猜測集中在兩類玩家：科技巨頭和投資機構。

目前正在進行一些談判，涉及馬斯克、半導體公司Global Foundries和晶片製造商高通，都在討論英特爾的收購以及其他幾個方面。一些聲音認為，蘋果、亞馬遜或Google可能是潛在買家，畢竟它們在自研晶片領域野心勃勃，Intel 的技術累積無疑是塊肥肉。

另一種可能性是主權基金或頂級私募公司，它們資金實力雄厚且對長線整合有足夠耐心。我也猜會不會是日本軟銀，因為軟銀之前就喜歡用310億美元收購了英國ARM晶片公司。

在晶片市場的浪潮中，Intel作為開創者，完成了許多奠基性的工作，但在後續的發展上卻總是落後於那麼幾步。

Intel員工們現在太享受工作與生活平衡，結果搞得公司失去了拼勁，輸在Nvidia手下。

可以肯定地說，隨著特朗普的上台，英特爾和其他幾家專注於美國的晶片公司將會過得很好。