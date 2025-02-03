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03/02/2025

咖啡難民大逃亡 未來的咖啡店會變成時間戰場？

#數碼營銷 #咖啡難民
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　近日日本媒體多了一個很有趣的全新名詞，名為「咖啡難民」、到底甚麼是「咖啡難民」？

 

　　相信最近去到日本旅遊的朋友一定會察覺到，不單止是Starbucks 咖啡店，甚至連麥當勞，Tully’s Coffee，Doutor Coffee全部都坐滿人，一位難求，生意好到不得了，但實際真的是這樣嗎？

 

 

　　在大城市如東京、大阪、福岡和名古屋，週末的咖啡店已經不再是悠閒享受一杯咖啡的地方，而是變成了一場座位爭奪戰。隨著外國遊客暴增、遠端工作普及，加上社交媒體打卡風潮，咖啡店的顧客停留時間愈來愈長，導致「咖啡難民」現象——想喝杯咖啡卻找不到座位的人們，四處流浪。

 

 

　　此外，社交媒體的普及也改變了咖啡店的經營環境。許多咖啡店成為打卡景點，吸引大量顧客拍照與錄影。

 

　　同時，訪日旅客數量大幅增加，使得咖啡店的需求達到高峰。

 

 

　　這場「咖啡難民」危機不僅考驗咖啡店的經營智慧，也讓顧客們開始思考：喝杯咖啡，到底需要多少時間？

 

 

　　以Tully’s Coffee為例，從 2022 年底起，他們允許店舖根據情況採用限時制度，為每位顧客提供 90 至 120 分鐘的座位使用券。這種措施不僅提升了人員流動性，也改善了用餐環境。

 

　　這一措施雖然提升了座位流動性，但也讓一些顧客感到不滿。畢竟，90分鐘對於一位正在趕專案的程式師來說，可能只夠寫幾行代碼。

 

　　疫情後的日本，遠端工作成為主流，愈來愈多人把咖啡店當成辦公室，一坐就是好幾小時。咖啡店的氛圍、免費的Wi-Fi、還有那杯提神的咖啡，簡直是遠程工作者的天堂。

 

　　然而，這也讓咖啡店的座位變得異常緊張。你可能會看到這樣的場景：一位程式師在咖啡店裡敲代碼，旁邊是一位設計師在畫圖，再旁邊是一位作家在寫小說。咖啡店儼然成了一個Co Working Space。

 

　　為了滿足不同顧客的需求，一些咖啡店開始對座位進行大改造。比如，Café Veloce推出了獨立座位與多人座位結合的設計。獨立座位適合那些需要安靜環境的顧客，而多人座位則適合小組討論或朋友聚會。

 

　　這樣一來，咖啡店不僅能容納更多顧客，還能滿足不同需求。

 

　　此外，咖啡店的菜單也在升級。現在的咖啡店不再只是喝咖啡的地方，還提供豐富的餐點，讓顧客可以吃喝一體，停留時間更長。

 

　　你可能會看到這樣的場景：一位顧客點了一杯咖啡和一份三明治，邊吃邊工作，不知不覺就坐了兩個小時。咖啡店的服務員在一旁默默計時，心裡盤算著甚麼時候才能提醒他時間到了。

 

 

　　為了應對長時間滯留的趨勢，一些新型態咖啡店開始嘗試按時間收費的模式。

 

　　比如，銀座的Time Coffee採取預付時間的形式，顧客可購買特定滯留時間，並根據需要延長停留。這種模式結合免費飲品與快速餐點供應，讓不同需求的顧客都能找到合適的休閒方式。

 

　　你可能會看到這樣的場景：一位顧客走進Time Coffee，購買了兩個小時的時間，然後悠閒地享用免費飲品和輕食。時間快到時，服務員提醒他是否需要延長停留。

 

　　如果他不願意，服務員會禮貌地請他離開，為下一位顧客騰出座位。

 

　　或許，未來的咖啡店會變成時間戰場，「咖啡難民」們不僅要爭奪座位，還要爭奪時間。到那時，喝杯咖啡可能真的會變成一場戰鬥。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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