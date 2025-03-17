AI時代的夾心階層：白領與藍領角色對調

在這個時代，AI不僅在知識量上超越人類，甚至在某些領域已經開始取代人類的工作。

這種趨勢對於學歷不高的人來說，無疑是一個新的機遇。在AI時代，傳統上被認為「低端」的藍領工作可能成為更穩定的就業選擇。對於那些不具備高學歷或專業技能的人來說，轉向藍領。

當AI具備比人類更加多的知識量，這時候最貴的反而是AI無法做的事情，甚至可以引發白領，藍領階級的對調，例如裝修工，廚師，水電工的工作，是需要去到現場，親身體會，落手落腳去做，這些都是短期內AI無法取代，仍然需要人類從事的工作。

所以在未來的工作者，有其是學歷不高的只能夠往藍領，或者需要和人接觸的職場去移動。

AI冇辦法起樓，但係可以畫圖，在未來的10年來，木工，水電工，油漆工永遠有嘢做，這意味著需要實際操作的職業將在AI時代中獲得更高的價值。木工、水電工、油漆工等職業的需求將持續存在，甚至因為勞動力的短缺而導致薪資不斷上漲。根據美國勞工統計局（BLS）的數據，截至2024年，水電工的平均年薪已達到6萬美元，且預計到2030年，這類職業的就業需求將增長8%，遠高於許多白領職業的增長速度。

那白領怎麼樣呢？

工作已經不斷失去，AI將會比這些白領更具備知識，傳統上，白領工作（如會計師、律師助理、市場分析師等）依賴於知識儲備和數據處理能力，而這些正是AI最擅長的領域。

例如，AI已經能夠自動生成財務報表、撰寫法律合同，甚至進行市場趨勢分析。Grok-3，OpenAI的ChatGPT和谷歌的Bard等大語言模型已經展現出驚人的能力，它們可以在幾秒鐘內完成一份專業報告，這讓許多白領工作者感到壓力。

根據世界經濟論壇（WEF）的《2024年未來工作報告》，預計到2027年，全球將有約26%的白領工作受到AI自動化的影響。例如，許多企業已經開始使用AI工具來取代初級會計師或數據分析師的角色，這導致大量白領工作者面臨失業風險。

唯有非常有頂尖創意的人才，才能能夠有辦法在AI世界生存，例如最頂級的導演，創作人，他們有能力利用各種數碼工具提供新的知識及服務。

不過，身為AI的用戶，我在使用了ChatGPT Deep Research後，也有不少感受，並且看到了現在AIGC的上限：可以給出2萬字的分析，卻得不出5句話的洞察。

在多次測試同一類問題的過程中，我發現Deep Research分析報告的框架都是差不多的，各個版本之間會有一些差異，但並不是愈往後的版本品質就愈高。

AI時代並非末日，而是一個重新定義勞動價值的機會。

無論是白領還是藍領，唯有主動適應、學習新技能，才能在這場變革中找到自己的位置。

AI或許可以設計出一棟建築的圖紙，但它無法親自拿起工具去搭建房屋；AI可以生成一道菜的食譜，但它無法在廚房中感受到火候的細微變化，也無法根據客人的口味即興調整。

未來屬於那些能夠利用AI創造新知識與服務的人，也屬於那些願意動手、擁抱現場的勞動者。