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14/04/2025

OpenAI對宮崎駿吉卜力工作室、版權、文化與藝術的原罪

#數碼營銷 #數碼 #OpenAI #宮崎駿 #吉卜力工作室 #版權 #動漫
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　Sam Altman的公關噱頭這次實在太過分了！

 

　　OpenAI在推特上的公關活動絕非偶然。其最新GPT-4o模型生成吉卜力風格動漫圖像的能力，實際上是與Google發布Gemini 2.5 Pro（號稱具備思考能力）同步策劃的營銷戰役，儘管後者本身確實是令人驚嘆的LLM模型。

 

　　當Grant Slatton發推文說現在有個絕妙玩法：把你們夫妻的合照轉成吉卜力動漫風發給老婆，並收穫3.5萬點讚、引爆全網時，這絕非意外或單純的搞笑Meme。而是一場OpenAI真金白銀砸下的營銷活動。

 

　　從OpenAI共同創辦人與核心人才的接連出走即可看出，Sam Altman在商業運作中毫無道德底線。

 

 

　　社群媒體上吉卜力風格藝術的爆紅，完全違背了該風格創始人宮崎駿及無數創作者耗費數萬小時打磨作品的初衷。許多人都能感受到這種剜心之痛，我深感悲哀。

 

　　OpenAI的唯一目標是不擇手段提升ChatGPT銷售量。

 

　　對某些人而言這只是可愛Meme，但對多數藝術家而言，這是徹頭徹尾的原罪，宮崎駿始終反對AI對版權的竄改式創作。

 

　　日本有哪些軟實力感動了世界，贏得了好感與信賴呢？動漫肯定是頭號功臣。

 

　　宮崎駿曾說：我永遠不會讓這種AI技術進入我的創作這是對生命本身的侮辱，強調人工智慧永遠無法理解真實的人類情感。

 

　　人說，宮崎駿動畫裏充滿童真與愛，只要有他在，童年就不會消失。

 

　　你看宮崎駿的《千與千尋》，畫面美得像畫，故事卻講得那麼深，連神靈和人性都塞進去了。

 

 

　　一定有很多人還記得，《龍貓》裏，在森林的黑夜中，陪伴兩姐妹一起淋雨的龍貓；那些美好純粹的畫面，曾帶給我們的感動與慰藉。《天空之城》裏，那個守護著城內萬物生靈的機器人；《魔女宅急便》裏，為了幫助老婆婆完成心願，琪琪冒著大雨送餐；《千與千尋》裏，為了救白龍，千尋和無臉男開始未知的遠行；《崖上的波兒》裏，為了見宗介，波兒衝破重重阻礙，在風浪裏飛奔踩浪的勇氣；《起風了》的結尾，二郎夢見早逝的妻子對他說：「起風了，要努力活下去。」

 

　　這種說故事的方式，不急不躁，卻直擊人心。

 

 

　　當藝術家畢生堅持的理念被AI復刻其作品時，現狀顯得特別可悲。使得OpenAI將吉卜力風格大量生產供用戶取樂的行為更顯道德淪喪。若將責任歸咎於ChatGPT用戶，則完全本末倒置。

 

　　日本拿甚麼感動世界？不是靠經濟，不是靠科技，而是靠它的一種軟實力。

 

　　是對美的珍惜，對事的專注，對人的溫柔，對生活的韌性。它不喧嘩，卻能在無聲中讓人感受到力量。就像一杯清茶，入口淡淡的，回味卻久久不散。

 

　　《時代週刊》這樣評價宮崎駿：在這個興起用電腦作畫的年代，他依然一心一意地用手去創造一個寧靜的美麗的禪之世界。猶如清水滴在長滿青苔的岩石上，猶如一列火車在黎明時分駛過大海。

 

 

　　這場病毒行銷本質上是OpenAI對日本工作室數十年心血的版權侵犯，也是最有利可圖也最惡劣的那種。一切都是精心策劃，絕非自然！

 

　　當一切知識、藝術、親密關係都淪為AI的仿製品，存在的意義何在？這絕非真正的思考更何況這些藝術風格本來就不屬於OpenAI。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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