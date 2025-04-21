張生張太的故事：一天賣1,000,000件衫的女裝品牌Forever 21

唏噓一幕。

Fast Fashion女裝品牌Forever 21的美國零售運營商正式申請破產，第二次進入破產程式。

香港消費者對Forever 21並不陌生，這個品牌是不少女孩的青春記憶。

成立於1984年，Forever 21出自一對韓裔夫婦張生張太之手，鼎盛時期在全球擁有超過800家門店。在銅鑼灣六層高的旗艦店也曾開得有聲有色，一度是地標性存在。

張生張太剛剛移民到L.A.時，有一次去油站入油，見到好多靚車拍曬喺度，於是乎就問油站職員，「喂老友，個車主係做邊行？咁疊水嘅？」

「啊……阿猶太佬乜生吖嘛，佢做成衣嘅！」

「呢邊呢部法拉利，阿乜生呢就做時裝嘅！」

「呢架Porsche嘅乜小姐都係做時裝嘅。」

「嘩！老婆，乜喺美國做時裝做成衣咁發？我地都做囉。」

1984年，夫婦二人用存下的11,000美元，在三藩市開了第一家僅85平方米的服裝店，取名Fashion 21，目標客戶是像妻子Jin Sook Chang一樣的年輕女性——追求時尚但預算有限。

張生張太是基督徒，受到神嘅指引及眷顧，Forever 21呢30幾年發展的速度真可以媲美火箭，張生張太服裝的價格比Topshop, Zara, H&M都低，是美國市場上定價最低的時裝品牌之一。

2009年，Forever 21喺日本原宿開咗第一間旗艦店，嗰種震撼法，我由於親歷其境，而家都覺得恐怖，從地鐵始開始己經見到黃海，係每一個日本人都拿住張生張太的膠袋，係每一個人。

到2015年，Forever 21的營業收入超40億美元，創始人夫婦的財富也飆升至近60億美元。

回過頭來看，這恰恰是Forever 21走向衰敗的起點。

Forever 21其服裝平均價格在10至20美元之間。基於2015年44億美元的全球銷售額：

低端估計：假設平均每件20美元，44億美元 ÷ 20美元 ≈ 2.2億件/年。

高端估計：假設平均每件10美元，44億美元 ÷ 10美元 ≈ 4.4億件/年。

考慮到其廉價、潮流的定位，實際數字可能在兩者之間，偏向高端。

低端：2.2億件 ÷ 12個月 ≈ 1830萬件/月。

高端：4.4億件 ÷ 12個月 ≈ 3670萬件/月。

巔峰時，Forever 21在全球擁有超800家門店，僱員超過4.3萬人，彼時，電商開始崛起，Zara、H&M等其他快時尚品牌已經加速數位元化，Forever 21卻堅持實體擴張，未能及時適應線上消費趨勢。同時開大店的理念加上過度擴張，Forever 21難以承受租金和成本壓力，慢慢地開始走下坡路。

這幾年Temu、SHEIN等電商在美國瘋狂崛起，加上美國大型購物中心流量疲軟，Forever 21難挽頹勢，漸漸被時代拋棄。

2019年Forever 21申請了破產保護，以重組其業務，之後曾一度迎來轉機。2020年，接盤方組團而來，Forever 21以8100萬美元的低價被Brookfield Asset Management房地產公司，以及品牌管理公司Authentic Brands Group（ABG）組成的財團收購，也就是SPARC集團。

再次引發轟動是因為SHEIN。2023年8月，SHEIN宣佈收購Forever 21的母公司SPARC集團，這為Forever 21帶來希望，可以借助SHEIN全球化的線上管道、供應鏈擴大分銷，提升線上銷售額，實現增長。

然而獨角獸SHEIN也仍然難救其於水火之中。今年1月，JCPenney與SPARC集團完成重大合併，組建了一個服裝運營新公司Catalyst Brands，開始探索Forever 21運營的戰略選擇。但在電商衝擊下，成立不久的Catalyst Brands很快陷入嚴峻的經營危機，並為Forever 21制定了破產計劃。

走到今天這般境況，Forever 21已是負債累累。法庭檔顯示，Forever 21估計負債為10億至100億美元，估計資產為1億至5億美元。

ABG CEO Jamie Salter曾反思稱收購Forever 21是我犯下的最大錯誤，令人唏噓不已。