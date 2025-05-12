1% AI超級使用者，將掌握99%的資源和機會　英文—AI江湖的權力遊戲

未來人才的競爭力，一定會由數碼鴻溝（Digital Divide）走向AI落差（AI Divide），會用AI的人和不會用AI的人，正向兩極發展。

未來，1%的AI超級使用者，將會掌握99%的資源和機會，不只是個人，也是公司，企業，乃至國家，而我認為，英語國家將會更強勢。

以一個五歲的小孩子為例，如果一個已經具備中英文繪畫能力，而另一個只懂中文，兩人與AI互動，可以學習到的講道和深度，一定會出現落差。

英語小孩對著AI喊Hey GPT，用Python寫個量子力學模擬器！中文小孩還在教AI識別方言、古詩。

根據聯合國教科文組織的報告，全球約有7000種語言，但AI大型語言模型的訓練數據主要來自網際網路，而英文是網路上最主要的語言。

現在流行的AI大型語言模型的訓練，高度倚賴從網上獲取的數據，因而明顯集中在數位化程度高，而且人口多而且使用人多的語言，這個肯定是英文，進而讓英語體系國家在AI競爭中取得優勢，如果一個語言體系不被AI模型所認識，而使用該語言能夠受益於AI的程度就會相對受限，甚至可能被加速邊緣化，別小看言語之間帶來的差距。

英文內容在網頁、學術論文、社交媒體、程式碼庫等領域佔據主導地位。例如，維基百科的英文版本條目數量遠超其他語言，GitHub上的開源程式碼也以英文為主。這種數據的豐富性使得英文在模型訓練中具有無可比擬的優勢，進而讓模型在理解和生成英文內容時表現更為精準和多樣。

技術生態的英語中心化AI的研發生態高度集中在英語國家，如美國、英國和加拿大頂尖的AI研究機構（如OpenAI、Google Research）和大學（如MIT、Stanford）主要以英文發表研究成果，開源工具和框架（如TensorFlow、PyTorch）也以英文為主要語言。

文化與經濟影響力英語國家的文化輸出（如美國電影、Netflix、流行音樂）在全球範圍內具有強大的影響力，這不僅促進了英文數據的生成，也使得AI模型在理解英語文化脈絡時更為熟練。

英文數位經濟高度發達，涵蓋電商、移動支付、智慧城市等多個領域。在例如智能客服、語音助手和內容推薦系統這些場景中有廣泛應用。如今隨著ChatGPT，以及來自Creative Diffusion、MidJourney和Adobe Firefly等視覺創作技術出現，它已經引起了大眾的關注。

此外，英語國家的經濟實力使其能夠投入更多資源於AI基礎設施建設，如數據中心、雲端運算和高性能GPU，進一步拉開與其他語言體系的差距。

這使得英文成為AI技術交流的通用語言，非英語使用者若想參與尖端AI研發，必須具備流利的英文能力，否則將難以跟上技術進展。

當資源集中在少數玩家之上，恐怕這次由AI帶來的技術變革，將會是強者越強，弱者越弱。百度、騰訊等企業推出的中文大模型（如文心一言、通義千問）專注於中文語境的優化。中國的防火長城（GFW）限制了全球數據的流通。

想像下兩個小孩子人機大戰：這差距好比廣場舞大媽和Elon Musk的代溝還大！

不懂英文，不懂如何寫Prompts，在人工智慧時代真的是死路一條。