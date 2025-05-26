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26/05/2025

特朗普與列根兩位非典型總統 如何以相似信念，挑戰時代困境

#數碼營銷 #數碼 #特朗普 #美國總統 #朗奴列根
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　年輕的時候，我對於美國一切的印象都來自列根總統，他也被譽為美國最偉大的總統之一，對於年輕讀者而言，他或許只是歷史書中的名字。

 

　　特朗普於2024年第二次當選美國總統，標誌著美國歷史進入一個新階段。這不僅重新定義了世界秩序，也喚起了對另一位傳奇總統——朗奴列根（Ronald Reagan）。

 

 

　　然而，在2025年的歷史關口，重溫列根的傳奇與特朗普的崛起，彷彿見證了兩位非典型領袖如何以相似的信念，挑戰時代的困境，引領美國重返榮光。

 

　　列根與特朗普的相似之處在於，他們皆以「外來者」身份挑戰華盛頓的建制派政治。列根在1980年當選總統前，曾是荷里活演員，華盛頓的官僚嘲笑他為戲子，完全看不起他，認為他缺乏執政深度。然而，列根以清晰的願景與卓越的執行力，證明了這些精英的誤判。

 

 

　　他推動小政府、低稅收、簡化稅制與軍事強國的理念，帶領美國走出越戰後的低谷，重塑國家自信，並在冷戰中扭轉局勢，奠定了「列根主義」的歷史地位。

 

 

　　卸任時，美國人將他與華盛頓、林肯並列，視為最偉大的總統之一。

 

 

　　特朗普同樣被建制派低估。2016年首次當選時，華盛頓的菁英視他為地產商人與真人秀明星，認為他缺乏政治素養。然而，特朗普以American First的願景，挑戰全球化與官僚政治的陳規。

 

 

　　有趣的是，特朗普與列根的聯繫不僅在理念上，還有一段鮮為人知的私人往事。據特朗普第一任夫人Ivana Trump透露，1987年左右，正值列根第二任期，列根曾親筆寫信給年輕的特朗普，鼓勵他競選總統。

 

　　當時特朗普不過是紐約地產界的明星，尚未涉足政壇。這封信的真實性後來得到特朗普團隊的間接證實，列根的這一舉動，彷彿預見了特朗普未來的政治潛力，也顯示列根對具有商業背景、敢於挑戰建制的領袖的賞識。

 

　　特朗普曾於2014年接受《Forbes》專訪時表示：「列根讓我們的國家重新受到尊敬，這是我喜愛他的原因。」

 

　　列根在1980年代面臨的挑戰，包括冷戰的緊張局勢、經濟滯脹與國內分裂，與特朗普2025年面對的困境有異曲同工之妙。

 

　　儘管特朗普深受列根啟發，他面臨的挑戰比列根時代更為複雜。列根的對手是相對單一的蘇聯，而特朗普則需應對多極化的世界格局。

 

　　2025年，美國社會極化加劇，左派推動的進步主義與特朗普的保守派路線衝突加深；國際上，中國的經濟與軍事崛起、俄烏衝突的延續，以及中東局勢的動盪，使美國的全球領導地位備受考驗。

 

　　特朗普在第一任期發起的美中貿易戰，2025年已升級為科技與地緣政治的全面對抗。

 

　　2025年的美國，既充滿希望，也危機四伏。特朗普的第二次執政，猶如列根當年，試圖將美國從內外交困中拯救出來。他的成功與否，將取決於能否像列根般，以想像力與執行力，將願景化為現實。

 

 

　　正如狄更斯在《雙城記》中所言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」

 

 

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