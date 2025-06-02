AI——年輕億萬富豪的起點 Alexandr Wang被譽為馬斯克接班人

在2025年5月14日，美國總統特朗普出訪沙地阿拉伯，隨行的貴賓團有一位30歲不到的年輕人，他是當今史上其中一位華人自製億萬富豪，Scale AI CEO 汪滔（Alexandr Wang），他被媒體譽為馬斯克的接班人。

特朗普總統出訪沙地阿拉伯，同意出口1百萬個最先進的Nvidia GPU，包含美企在當地建設數據中心的需求，到2027年每年出口50萬，AI硬體族群受激勵全面上漲。

這位年輕的華裔億萬富豪以其在人工智慧（AI）領域的突破性成就，成為全球科技界最耀眼的新星之一。照片中，Alexandr Wang與沙地阿拉伯高層握手的畫面，不僅象徵著美沙兩國在科技領域的合作，更標誌著這位年輕企業家在全球舞台上的崛起。

Alexandr出生於1997年，父母是來自中國的移民，均為物理學家。他在麻省理工學院（MIT）主修電腦科學與數學，卻在19歲時選擇輟學，投身創業。2016年，他創辦了Scale AI，專注於為人工智慧系統提供高品質的數據標註服務。當時，AI行業正面臨數據處理的瓶頸，而Wang敏銳地捕捉到這一需求，帶領Scale AI迅速成長為業界龍頭。

Scale AI的成功不僅在於技術創新，更在於Wang對市場需求的精準把握。該公司為包括自動駕駛、醫療、金融等多個領域的企業提供數據解決方案，客戶名單中不乏OpenAI、通用汽車和美國國防部等重量級玩家。

2024年，Scale AI的估值已突破130億美元，Alexandr Wang也因此成為史上最年輕的自製億萬富豪之一，個人財富超過10億美元。他的故事被譽為新世代的「美國夢」，而外界將他與科技巨頭馬斯克（Elon Musk）相提並論，稱他為「下一個馬斯克」。

根據協議，美國將向沙地出口100萬個最先進的Nvidia GPU，並支援當地建設數據中心，預計到2027年每年出口50萬個。這一舉措不僅推動了沙地阿拉伯在AI基礎設施上的發展，也為美國AI硬體產業注入了強心劑。受此消息影響，AI硬體相關股票全面上升，Scale AI作為數據與AI應用的關鍵一環，其市場前景更加被看好。

他的參與不僅展示了Scale AI在國際市場的影響力，也凸顯了這位年輕企業家在全球科技外交中的地位。

Scale AI的成功不僅造就了Alexandr Wang這位年輕富豪，也孕育了另一位傑出的女性億萬富豪企業家——Lucy Guo。

Lucy Guo是Scale AI的聯合創始人之一，出生於1994年的她同樣是華裔背景。她在卡內基梅隆大學主修電腦科學，後輟學與Wang共同創辦Scale AI。

Guo負責公司的早期運營和市場拓展，為Scale AI的快速成長奠定了基礎。離開Scale AI後，Lucy Guo於2017年創辦了另一家科技公司Backend Capital，專注於早期科技初創投資。

她的投資眼光極其精準，Backend Capital支持了多個獨角獸企業的誕生。2023年，Guo以超過5億美元的個人財富，入選《富比士》「30位30歲以下富豪」榜單，成為科技界最具影響力的女性之一。

她曾公開表示：「Scale AI是我事業的起點，與Alexandr的合作讓我學會如何在壓力下成長。」

Alexandr和Lucy的成功，見證了Scale AI在AI時代的巨大影響力。從矽谷到沙地阿拉伯，Alexandr Wang正帶領Scale AI走向全球，他的視野和魄力讓人看到AI技術改變世界的無限可能。

而Lucy Guo則以投資家的身份，持續為科技創新注入活力，這對曾經的創業搭檔，如今各自在AI與科技投資領域大放異彩，成為新世代的標誌性人物。