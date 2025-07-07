想賺大錢的人，從不抱怨環境 穩住心境走下去也是前程萬里

今年的年會在上海浦東舉行，期間宴請了一位台灣的低調百億級富豪。既然是低調，為何我們又能夠請到他呢？

我們姑且稱他為Iron Man、因為他是做鋼鐵業，產品行銷全球，包括歐美各國，日本，東南亞。他告訴我們，1997年的時候，已經在上海虹橋擁有一整棟大廈，近年因為確診癌症，他確診之後，醫生並沒有告訴他結果，直接叫佢去收銀台埋單。

他萬念俱灰，諗住一走了之，正著手準備後事，並叫助手盤點各類型有形資產，股票，古董等等，幾個星期之後助手告訴他一個數字，他自己也嚇一跳，乜我原來有咁多錢？

老婆知道之後，也嚇一跳。

後來，Iron Man前往榮民總醫院，再找另一位名醫就診，醫生告訴他，其實你只是腸癌一期，絕對有得醫，跟住又過了20年，我問佢：「咁你係咪好後悔講咗俾老婆聽？」

「梁先生，20年前買落的台積電股票，至今我一股都未賣過，我也不在意到賺了幾多錢，期間供股，分紅，配息，應該有過千倍吧？」

他晚年的時候，有一個嗜好，就係提攜年輕人，不斷和比他年輕20歲、30歲、40歲的創業者分享，提供對方需要的資源，有錢出錢，有力出力。

佢話得到的滿足，比自己賺幾十億，還要開心，不斷結盟，不斷分享，今次請他過來分享的，也是我們的投資人，一位被他提攜的年輕的創業者。

這幾年，由於受到整個市場需求疲軟的影響，目前鋼鐵業行業陷入低價迷局，開始無底線卷價格，將低價作為殺手鐧，試圖在市場低迷期扳回一局，這對Iron Man完全沒有影響，因為是全部出口，因為卷到後面，就是斷自己的路。

香港一個相當小的地方，我時常發現一個現象，假如一個人考取港大中大科大理大，好像就是他一生的巔峰，20歲就達到人生巔峰。

看到很多 50-60 歲人士，他們到現在還是一直講，我在港大中大的時候怎樣，我在某某學院的時候；但我在美國，英國的時候，從來沒聽過 50-60 歲的人說，我在哈佛或耶魯的時候點點點，This is modesty！

大學四年帶回來的不單應該是知識，而是年輕人需要的世界觀。大學教育最重要的是：學到世界觀，學到謙虛（Modesty）。

「你認為在未來10年內，甚麼變化最大？」

Iron Man回答說，這個問題問得不錯。但是，我們有個更好的問題：在未來10到20年內，甚麼不會發生變化？不確定性，才是世界的主基調。

預估2025至2027年間，美國將有8,800萬名行政人員、零售業與餐飲業服務人員、工人與司機面臨被AI取代的命運，連醫師、律師、金融證券分析師等白領階級也無法倖免。

中國方面，超過1億人可能在未來三年內被自動化技術部分或完全取代，尤其是製造業、物流、客服與財會等領域首當其衝。

亞洲其他地區如日本、韓國、新加坡與印度也不例外，高達9,500萬份低技能工作面臨逐步淘汰。在這場以演算法與算力主導的新世紀浪潮中，沒有人能置身事外。

年輕人的主要資產，應該說智慧財產，是世界觀，而不是甚麼知識，就算是知識，也是伴隨世界觀的知識。

一味責怪環境，不如穩住心境。當你減少抱怨，停止內耗，即使掉進無底深淵，走下去也是前程萬里。