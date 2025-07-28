When Devil Wears Prada現實生活中的版本

《穿著Prada的惡魔》是一部2006年美國黑色幽默喜劇劇情片，改編自Lauren Weisberger 2003年的同名小說。《穿著Prada的惡魔2》是一部即將上映的美國喜劇劇情片，由David Frankel執導，她也曾執導並編劇《穿著Prada的惡魔》。

作為第一部電影的續集，Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Tracie Thoms, Stanley Tucci齊將繼續出演他們的角色。預定2026年5月1日在美國上映。

電影中的《Runway》雜誌主編Miranda，其主要現實原型是《Vogue》美國版主編Anna Wintour。安娜自1988年起擔任美版《Vogue》主編至今，是全球時尚產業最具影響力的人物之一。

近期關於亞馬遜創始人Jeff Bezos可能收購《Vogue》及其母公司康泰納仕集團（Condé Nast）並將其贈予新婚妻子的傳聞，引發全球媒體與時尚界的震動。這將是《穿著Prada的惡魔》現實生活中的版本。

這一看似豪橫的新婚禮物背後，實則交織著精密的資本運作、權力擴張與符號資本的爭奪邏輯。

Jeff Bezos深諳此道——收購頂級時尚媒體絕非一時興起，而是其構建全方位話語權版圖的戰略延續。2013年他以2.5億美元收購《華盛頓郵報》，通過干預編輯方向貫徹其政治立場，導致多名資深記者離職，已印證其將媒體視為影響力杠杆的運作模式。

此次收購（Condé Nast（旗下擁有《Vogue》《GQ》《Vanity Fair》等頂級刊物）標誌著其符號資本戰略的升級：

1. 時尚話語權掌控：掌控全球時尚產業風向標，影響奢侈品市場與消費文化

2. 高端社交網路滲透：通過時尚媒體撬動政商名流圈層，拓展全球精英網路

3. 個人形象重塑工程：為桑切斯（Lauren Sánchez Bezos）提供頂級平臺，加速其從「爭議人物」向「時尚權威」的身份轉型。

4.《Vogue》近期密集發佈15篇Jeff Bezos夫婦報導，封面策略突變，桑切斯獨霸6月電子刊封面，打破主編Anna Wintour的嚴苛標準。

安娜突然卸任美國版主編，其持有集團股份，若交易成功將獲巨額收益。

資本對媒體的收編從來不僅是商業行為，更是話語權與合法性的爭奪戰。Jeff Bezos若入主Condé Nast，將完成從科技帝國到文化領域的權力躍遷——用資本重寫時尚規則，將媒體機器轉化為私人影響力。

這次，收購《Vogue》也不過是如法炮製。Jeff Bezos並不是需要一份雜誌，而是他需要一個擴音器，一個有利於自身利益的輿論工具。

同時利用主流媒體的話語權與影響力，讓妻子桑切斯在名媛時尚圈快速上位。

沒辦法，誰讓她的品味就是公認的爛呢？Lauren Sánchez的風格很簡，三個字：露、緊、嘟。

當《Vogue》的金漆招牌可能淪為富豪的玩具，全球時尚產業將迎來一個資本深度重塑創作自由與專業主義的時代。

香港與中國市場作為《Vogue》的戰略要地，其本土團隊能否在資本意志與專業精神之間築起防火牆，將成為觀察這場權力遊戲的關鍵視窗。

康泰納仕中國區業務（包括《Vogue服飾與美容》）由香港辦公室統籌運作。若收購成真，中國市場將面臨雙重挑戰。